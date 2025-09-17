"Веранда" на страже дачного сезона: как ВСК летом помогла клиентам пережить пожары, ураганы и падение деревьев

17.09.2025 17:08 Читали 10

Летний сезон 2025 года запомнится владельцам загородной недвижимости не только жаркими выходными, но и непредсказуемыми погодными явлениями. Стихийные бедствия и пожары стали испытанием для многих дачников, но те, кто заранее позаботился о защите имущества с помощью полиса "Веранда" от Страхового Дома ВСК, смогли оперативно восстановить поврежденное имущество. Продукт был запущен только в апреле этого года, однако уже многие владельцы успели не только застраховать имущество, но и получить страховую компенсацию в рамках купленных полисов.

Так, в Вологодской области мужчина застраховал дом и баню по полису "Веранда" 17 июня, а уже 29 июня во время его отсутствия баня полностью выгорела из-за неисправности старой электропроводки. Сосед вовремя вызвал пожарных, но спасти строение не удалось. ВСК выплатила клиенту полную страховую сумму — 227 тысяч рублей, что позволило сразу начать восстановление объекта.

В Солнечногорском районе Московской области июльский ураган повалил вековую сосну, которая рухнула на застрахованную баню, пробив крышу из металлочерепицы. Клиент оформил полис всего за пару недель до происшествия — в конце июня 2025 года. Компания оперативно компенсировала ущерб в размере 46 500 рублей, покрыв затраты на ремонт кровли.

В Республике Татарстан владелица дома 2025 года постройки застраховала имущество в конце июня, а уже 2 июля огромная ветка дуба упала на дом и повредила крышу и водосточную систему. Дом расположен в лесной зоне, где такие риски особенно актуальны. Выплата ВСК в размере 25 600 рублей позволила быстро устранить последствия происшествия.

По оценкам экспертов ВСК, летом дома чаще всего страдают от стихийных бедствий (ураганов, ливней, оползней) и пожаров, чаще всего вызванных неисправностью электропроводки. Отсутствие хозяев на участке нередко приводит к полному выгоранию строений, поэтому страхование становится важным инструментом финансового спокойствия.

Продукт "Веранда", запущенный в апреле 2025 года, предлагает три готовых пакета защиты или индивидуальный подбор рисков — до 19 опций, включая пожар, удар молнии, взрыв, бой стекол, воздействие электроэнергии и даже повреждение имущества беспилотными летательными аппаратами. Полис покрывает основные и вспомогательные строения — бани, сараи, теплицы, элементы ландшафтного дизайна, а также объекты на стадии строительства или ремонта. Для оформления страхования на объекты стоимостью до 5 млн рублей не требуется выезд эксперта — достаточно предоставить фотографии строения, а при необходимости осмотр проводится онлайн через мобильное приложение.

С июля 2025 года продукт дополнен сервисными услугами: теперь ВСК возмещает расходы на уборку после пожара или залива, компенсирует затраты на сбор документов из госорганов, оплату госпошлин за восстановление утраченных бумаг, аренду жилья и хранение вещей на время ремонта, а также замену замков. Все эти услуги включены в полис без изменения его стоимости.

Оформить "Веранду" можно в офисе ВСК или у страховых агентов компании.