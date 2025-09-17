16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Веранда" на страже дачного сезона: как ВСК летом помогла клиентам пережить пожары, ураганы и падение деревьев

Читали 10

Летний сезон 2025 года запомнится владельцам загородной недвижимости не только жаркими выходными, но и непредсказуемыми погодными явлениями. Стихийные бедствия и пожары стали испытанием для многих дачников, но те, кто заранее позаботился о защите имущества с помощью полиса "Веранда" от Страхового Дома ВСК, смогли оперативно восстановить поврежденное имущество. Продукт был запущен только в апреле этого года, однако уже многие владельцы успели не только застраховать имущество, но и получить страховую компенсацию в рамках купленных полисов.

Так, в Вологодской области мужчина застраховал дом и баню по полису "Веранда" 17 июня, а уже 29 июня во время его отсутствия баня полностью выгорела из-за неисправности старой электропроводки. Сосед вовремя вызвал пожарных, но спасти строение не удалось. ВСК выплатила клиенту полную страховую сумму — 227 тысяч рублей, что позволило сразу начать восстановление объекта.

В Солнечногорском районе Московской области июльский ураган повалил вековую сосну, которая рухнула на застрахованную баню, пробив крышу из металлочерепицы. Клиент оформил полис всего за пару недель до происшествия — в конце июня 2025 года. Компания оперативно компенсировала ущерб в размере 46 500 рублей, покрыв затраты на ремонт кровли.

В Республике Татарстан владелица дома 2025 года постройки застраховала имущество в конце июня, а уже 2 июля огромная ветка дуба упала на дом и повредила крышу и водосточную систему. Дом расположен в лесной зоне, где такие риски особенно актуальны. Выплата ВСК в размере 25 600 рублей позволила быстро устранить последствия происшествия.

По оценкам экспертов ВСК, летом дома чаще всего страдают от стихийных бедствий (ураганов, ливней, оползней) и пожаров, чаще всего вызванных неисправностью электропроводки. Отсутствие хозяев на участке нередко приводит к полному выгоранию строений, поэтому страхование становится важным инструментом финансового спокойствия.

Продукт "Веранда", запущенный в апреле 2025 года, предлагает три готовых пакета защиты или индивидуальный подбор рисков — до 19 опций, включая пожар, удар молнии, взрыв, бой стекол, воздействие электроэнергии и даже повреждение имущества беспилотными летательными аппаратами. Полис покрывает основные и вспомогательные строения — бани, сараи, теплицы, элементы ландшафтного дизайна, а также объекты на стадии строительства или ремонта. Для оформления страхования на объекты стоимостью до 5 млн рублей не требуется выезд эксперта — достаточно предоставить фотографии строения, а при необходимости осмотр проводится онлайн через мобильное приложение.

С июля 2025 года продукт дополнен сервисными услугами: теперь ВСК возмещает расходы на уборку после пожара или залива, компенсирует затраты на сбор документов из госорганов, оплату госпошлин за восстановление утраченных бумаг, аренду жилья и хранение вещей на время ремонта, а также замену замков. Все эти услуги включены в полис без изменения его стоимости.

Оформить "Веранду" можно в офисе ВСК или у страховых агентов компании.

Версия для печати

Новости

Назад. 17 сентября 2025
"Веранда" на страже дачного сезона: как ВСК летом помогла клиентам пережить пожары, ураганы и падение деревьев
ИТ-холдинг Т1 представил рынку ИИ-агентов для работы с большими данными
Рекордные 4,5 трлн: как кооперация российских вендоров стимулирует развитие ИТ-рынка

В России и мире

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Культура и стиль

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Люди

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она