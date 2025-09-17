16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Рекордные 4,5 трлн: как кооперация российских вендоров стимулирует развитие ИТ-рынка

Согласно исследованиям АРПП и РУССОФТ, примерно 40% общей выручки в инфраструктурном программном обеспечении совместно формируют 20 компаний, а сотрудничество в сегменте облачных сервисов обеспечивает лидерам ИТ-индустрии среднегодовые темпы роста более 60% за последние 4 года. Эти цифры доказывают, что рост национального ИТ-рынка, его устойчивость и технологическая независимость сегодня становятся возможны именно благодаря партнерским альянсам, синергии компетенций и кооперации на всех этапах создания продуктов.

Такие технологические продуктово-сервисные партнерства отвечают сложившемуся рыночному запросу на комплексные программно-аппаратные решения и подтверждают высокую востребованность интегрированных платформ на рынке. Об этом заявила директор партнерской сети вендора НОТА Юлия Ларина на ежегодной партнерской конференции НОТА.

По статистике АРПП и РУССОФТ, по итогам 2024 года в России реализация отечественных ИТ-решений и услуг выросла на 46,1%, достигнув рекордных 4,5 трлн рублей. Такой впечатляющий рост — самый высокий за последние годы — во многом стал возможным благодаря усилению партнерских альянсов.

Сейчас главными драйверами ИТ-рынка, по статистике ITFB и отраслевых ассоциаций, являются проекты в кибербезопасности, телекоммуникациях, автоматизации промышленности, облачных сервисах — отрасль демонстрирует среднегодовые темпы роста в 15-25%. Наибольший вклад в рост ИТ-рынка обеспечили отраслевые консорциумы и экосистемы партнерских решений, в частности, создающие ПО на базе современных отечественных ОС и СУБД.

ИТ-вендор НОТА инициировал стратегический альянс с архитектором комплексной кибербезопасности — группой компаний "Солар". Стороны интегрируют технологии комплексного анализа исходного кода продукта Solar appScreener в платформу разработки ПО "Сфера". Цель партнерства — предоставить заказчикам единый инструмент работы с кодом, включающим обеспечение безопасности проектируемых решений.

Еще одно знаковое для НОТА партнерство — с компанией Arenadata, ведущим российским разработчиком на рынке систем управления и обработки данных. Сотрудничество началось с проекта по обеспечению технологической совместимости еще в 2023 году, а в 2024 году компании подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Ключевая инициатива — интеграция решений для управления данными Arenadata с корпоративным ПО НОТА. В 2024 году совместные решения позволили заказчикам получать современные инструменты хранения, обработки и анализа данных, работающие в защищенном контуре на российском стеке.

"Статистика подтверждает, что технологические альянсы и системное партнерство — фундамент конкурентоспособности ИТ-рынка в новой реальности. Для российских компаний партнерские стратегии становятся не только способом ускорения технологических разработок, но и условием масштабирования на фоне стремительно растущего спроса на национальные ИТ-решения. Результаты таких партнерств — ускоренная реализация импортонезависимых ИТ-проектов для телекоммуникационного, промышленного и финансового секторов", — комментирует Юлия Ларина, директор партнерской сети вендора НОТА.

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

"Росатом" и Авито запустили цифровой проект для популяризации физики среди молодежи

11 сентября 2025 г. в год 80-летия атомной промышленности "Росатом" и Авито разработали цифровой проект для вовлечения молодых людей в науку. Школьники и студенты могут проверить знания законов физики в интерактивном формате, получить бонусы на доставку учебников и познакомиться с возможностями карьерного развития в атомной отрасли. Задача инструмента — облегчить старт карьеры молодежи в науке.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

