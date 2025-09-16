16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Марина Ляшенко из ВСК рассказала о применении ИИ в службах клиентской поддержки — скорость обработки запросов растет более чем на 15%

В рамках цифровизации бизнес-процессов в крупных компаниях важен системный подход к инновациям и разработка операционной модели применения новых решений — это напрямую влияет на скорость внедрения IT-разработок и их экономический эффект. В Страховом Доме ВСК одним из ключевых направлений реализации ИИ-стратегии является трансформация процессов клиентской поддержки. ВСК уже более 5 лет применяет технологии класса искусственного интеллекта в данном направлении, сейчас использует ИИ агентов и большие языковые модели (LLM). Об итогах внедрения решений вице-президент — руководитель лаборатории финтех и инноваций Страхового Дома ВСК Марина Ляшенко рассказала экспертам рынка в рамках 3-й практической конференции о генеративном ИИ в финансовой сфере "ИИ-БАНКИНГх2025. Агенты влияния".

В 2025 году Страховой Дом ВСК совместно с IT-компанией AXENIX (бывшая Accenture) разработал и начал реализацию ИИ-стратегии. Автоматизация работы с клиентской поддержкой стала одним из ключевых фокусов компании в этом направлении. В ВСК инструменты искусственного интеллекта применяются как при взаимодействии с внешними (страхователи, партнеры, государственные органы и т. д.), так и с внутренними клиентами (сотрудники).

В числе успешно реализованных в ВСК кейсов — автоматизация обработки клиентских обращений от страхователей, поступающих по e-mail, другим каналам обратной связи или из ЦБ. Реализация помогла упростить процесс анализа обращений, обеспечить формирование автоматических ответов на типовые запросы пользователей или тезисы ответов на более сложные вопросы. Как результат — была заметно повышена операционная эффективность, индекс SLA (Service Level Agreement) улучшился в 11 раз. Кроме того, были снижены регуляторные риски — Банк России регламентирует сроки ответов на пользовательские запросы, несоблюдение рекомендаций может привести к санкциям в отношении страховщика.

Еще один пример опыта ВСК — пилотирование ИИ-помощника для сотрудников контакт-центра компании, который сформирован на базе LLM. Основная функция ассистента — это оперативная подготовка ответа по запросу клиента с использованием актуальной информации из "библиотеки знаний" компании. В ВСК данный инструмент используется в сервисном контакт-центре и при взаимодействии с клиентами по ДМС. В рамках пилота среднее время обработки обращения сокращается на 15%, растут качественные показатели NPS, CSI.

Для развития ИИ-технологий обязателен системный подход, реализуемый в ВСК по трем трекам:

  • технологическая зрелость и доступность инструментов искусственного интеллекта для всех функций и компетенций внутри компании
  • непрерывный процесс поиска кейсов для технологий ИИ
  • вовлечение новых внутренних заказчиков — сотрудников — в процесс внедрения ИИ помощников

Важно, чтобы цифровизация процесса взаимодействия с клиентами шла вместе с изменениями внутренних процессов и ценностей компании. "Системный подход к развитию ИИ-технологий в крупных компаниях обеспечивает не только операционную эффективность, но и способствует снижению регуляторных рисков, а так же росту удовлетворенности клиентов и партнеров. Для нас важно, чтобы цифровизация клиентского опыта шла рука об руку с технологическим прогрессом внутренних процессов и культуры компании. Такой подход позволяет находить новые точки роста, а также вовлекать сотрудников в инновационные изменения и пилотирование ИИ технологий", — прокомментировала Марина Ляшенко, вице-президент — руководитель лаборатории финтех и инноваций Страхового Дома ВСК.

16 сентября 2025
Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

11 сентября 2025 г. в год 80-летия атомной промышленности "Росатом" и Авито разработали цифровой проект для вовлечения молодых людей в науку. Школьники и студенты могут проверить знания законов физики в интерактивном формате, получить бонусы на доставку учебников и познакомиться с возможностями карьерного развития в атомной отрасли. Задача инструмента — облегчить старт карьеры молодежи в науке.

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

