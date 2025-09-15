Вендор НОТА раскрыл план развития продуктов до конца 2025

15.09.2025 16:34 Читали 13

Партнерская сеть компании выросла до 153 организаций, заключены первые контракты в Казахстане, Узбекистане и Беларуси.

Российский мультипродуктовый вендор ПО НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1) опубликовал обновленную дорожную карту, детализирующую развитие своих продуктовых платформ до конца 2025 года. Документ фиксирует квартальные этапы обновлений всех решений компании, включая выпуск новых модулей, расширение функционала и кросс-платформенные интеграции с другими системами для корпоративных клиентов.

Развитие экосистемы продуктов НОТА, в которую входят платформы для автоматизации бизнеса, разработки, управления коммуникациями, рекрутментом, кибербезопасностью, а также налоговым мониторингом, взысканиями, рисками и аудитом — ведется в партнерстве с ведущими технологическими компаниями и интеграторами. Это позволяет вендору быстрее адаптировать свои решения под актуальные запросы рынка.

"Мы видим нашу роль в создании не просто ПО, а рабочих инструментов, которые решают конкретные бизнес-задачи наших клиентов — от крупнейших госкомпаний, ведущих вузов страны до стартапов и малого бизнеса. Мы постоянно развиваем собственные решения, опираясь на опыт пользователей и предложения по улучшению. Обратная связь от партнёров помогает нам правильно расставлять приоритеты и создавать более функциональные и удобные для работы инструменты", — отметил Кирилл Булгаков, управляющий директор НОТА, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.

НОТА продолжает практику открытой коммуникации со всеми участниками рынка, включая публикации обновлений дорожной карты каждые полгода и информирование клиентов о ключевых изменениях. Это помогает бизнесу планировать внедрение решений и понимать дальнейшие этапы их развития.

Вендор также сообщает о расширении рыночного присутствия: партнерская сеть компании выросла до 153 организаций. Это обеспечило масштабные внедрения флагманских продуктов — платформ DION и "Сфера" — в таких крупнейших компаниях, как ВТБ и "Почта России". Кроме того, НОТА начала экспансию на рынки СНГ, где были заключены первые договоры на поставку решений в Казахстане, Узбекистане и Беларуси. Расширение географии и клиентской базы стало частью общей стратегии холдинга по усилению позиций на рынке и развитию экспортного потенциала.

Ссылка на дорожные карты продуктов НОТА.