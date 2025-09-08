16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Бывшему замглавы минздрава Самарской области огласили еще один приговор

Суд Кировского района Самары 8 сентября зачитал приговор по уголовному делу бывшего замглавы минздрава Самарской области Асланбека Майрамукаева, бывшего замглавврача больницы им. Середавина Алексея Ошуркова, а также бизнесменов Сослана Бериева и Сослана Дзансолова.

По данным Волга Ньюс, Майрамукаева приговорили к году и семи месяцам лишения свободы. Из-за частичного сложения с наказанием по прошлому приговору, он должен отбыть за решеткой девять лет и восемь месяцев.

Бериеву назначили реальное лишение свободы на год и восемь месяцев, Дзансолову -  полтора года, Ошуркову - полтора года. Кроме того, некоторым осужденным назначили дополнительные виды наказания - вероятно, детали станут известны позже, когда приговор отдадут сторонам.

Напомним, по данным гособвинения с сентября по декабрь 2021 г. замминистра здравоохранения и еще несколько человек создали условия, при которых к закупкам медицинского оборудования были допущены только две компании. Из-за фиктивных конкурсных процедур с аффилированными фирмами по завышенным ценам заключили два контракта на общую сумму более 34 млн рублей.

Предположительно, ущерб превысил 9 млн руб., участники сговора поделили эти деньги между собой. Сообщалось, что руководители фирм заключили соглашения о сотрудничестве и дела в отношении них были выделены в отдельные производства. Как ранее комментировал адвокат Дзансолова Тимофей Михеев, сторона защиты полагает, "что органы следствия поспешили квалифицировать действия подсудимых как мошенничество" и что речь, скорее, может идти об "ограничении конкуренции".

Интересно, что ранее Майрамукаеву уже вынесли приговор по другому делу - о получении взятки. Суд решил, что в 2022 г. мужчина потребовал от директора ООО "ДМ-Групп" "откат" 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей. Недавно стало известно, что Асленбек Майрамукаев просит отправить его на СВО.

В России и мире

Авито Работа запустила настройки видимости резюме для соискателей

Технологическая платформа для поиска вакансий и сотрудников Авито Работа запустила новую функцию для защиты данных соискателей. Теперь пользователи сервиса сами решают, кто сможет просматривать их резюме. Это даёт соискателям больше контроля над личной информацией и возможность взаимодействовать только с работодателями, которым они доверяют.

Сахалин лидирует в ДФО: средние предлагаемые зарплаты молодых специалистов выросли до 97,5 тысяч рублей

На сессии "Профориентация: игра на опережение", организованной АСИ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), выступил Михаил Рыженков, заместитель управляющего директора Авито. Также в дискуссии приняли участие Сергей Кравцов, министр просвещения РФ; Елена Безденежных, вице-президент РУСАЛ; Александр Вайно, директор направления "Молодые профессионалы", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ); Илья Перфильев, заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию, ПАО "Аэрофлот"; Александр Соколов, заместитель председателя правления по конкурентной политике и административным вопросам, Государственная компания "Российские автомобильные дороги".

Культура и стиль

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Музыка, которая лечит душу. Как прошел концерт группы "Моя Мишель" в Самаре

В минувшее воскресенье, 24 августа, Roof Live превратился в центр эмоций и музыкального волшебства, несмотря на серое небо. В этот вечер популярная российская группа "Моя Мишель" собрала поклонников, готовых погрузиться в мир музыки и откровений.

Люди

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она