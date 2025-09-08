Бывшему замглавы минздрава Самарской области огласили еще один приговор

08.09.2025 16:02 Читали 6

Суд Кировского района Самары 8 сентября зачитал приговор по уголовному делу бывшего замглавы минздрава Самарской области Асланбека Майрамукаева, бывшего замглавврача больницы им. Середавина Алексея Ошуркова, а также бизнесменов Сослана Бериева и Сослана Дзансолова.

По данным Волга Ньюс, Майрамукаева приговорили к году и семи месяцам лишения свободы. Из-за частичного сложения с наказанием по прошлому приговору, он должен отбыть за решеткой девять лет и восемь месяцев.

Бериеву назначили реальное лишение свободы на год и восемь месяцев, Дзансолову - полтора года, Ошуркову - полтора года. Кроме того, некоторым осужденным назначили дополнительные виды наказания - вероятно, детали станут известны позже, когда приговор отдадут сторонам.

Напомним, по данным гособвинения с сентября по декабрь 2021 г. замминистра здравоохранения и еще несколько человек создали условия, при которых к закупкам медицинского оборудования были допущены только две компании. Из-за фиктивных конкурсных процедур с аффилированными фирмами по завышенным ценам заключили два контракта на общую сумму более 34 млн рублей.

Предположительно, ущерб превысил 9 млн руб., участники сговора поделили эти деньги между собой. Сообщалось, что руководители фирм заключили соглашения о сотрудничестве и дела в отношении них были выделены в отдельные производства. Как ранее комментировал адвокат Дзансолова Тимофей Михеев, сторона защиты полагает, "что органы следствия поспешили квалифицировать действия подсудимых как мошенничество" и что речь, скорее, может идти об "ограничении конкуренции".

Интересно, что ранее Майрамукаеву уже вынесли приговор по другому делу - о получении взятки. Суд решил, что в 2022 г. мужчина потребовал от директора ООО "ДМ-Групп" "откат" 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей. Недавно стало известно, что Асленбек Майрамукаев просит отправить его на СВО.