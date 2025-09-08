Прокурор запросил наказание для создателей смертельного "Мистера Сидра"

08.09.2025 11:41 Читали 11

В понедельник, 8 сентября, прокуратура запросила наказание для Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна. Их обвиняют в создании смертельного напитка "Мистер Сидр". Гособвинитель просит приговорить обоих к девяти годам и девяти месяцам общего режима.

Напомним, в мае 2023 г. в нескольких регионах России, в том числе в Самарской и Ульяновской областях, более сотни человек отравились алкогольным напитком "Мистер Сидр", 50 пострадавших скончались.

Обвиняемыми по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей") проходят Анар Гусейнов и Артем Айрапетян. Первый, по данным следствия, занимался производством напитка, а второй поставлял для этого спирт. Обвиняемые признали вину частично, не согласившись с тем, что действовали группой лиц по предварительному сговору.

Айрапетян пояснил, что в мае 2023 г. знакомые, в том числе и Дмитрий Егоров, предложили ему купить "обычный пищевой этиловый спирт", и у него "не было оснований" не доверять их словам.

Ранее сообщалось, что сырье Гусейнову продал Артем Айрапетян, который, в свою очередь, купил его у отца и сына Егоровых. А Егоровы вместе с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили спирт со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", который Гребенкин охранял. В отношении последней троицы возбудили уголовное дело о покушении на кражу. Егоровым и Гребенкину уже вынесли приговор.

В ближайшее время должны вынести приговор Айрапетяну и Гусейнову.