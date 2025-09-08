Чаще всего компании страхуют грузы в Московской области, Краснодарском и Приморском крае — аналитика Страхового Дома ВСК и ПЭК

По данным Страхового Дома ВСК, в период с января по август клиенты транспортных компаний чаще всего страховали грузы от повреждений, утраты или кражи. Наименее распространены полисы, покрывающие убытки в случае порчи тары, пожаров или ДТП.
Большая часть (66%) договоров по страхованию грузов заключается в Московской области. Также в пятерку регионов по этому показателю входят Краснодарский и Приморский край, Ростовская область и Республика Татарстан.
В некоторых компаниях, таких как ПЭК, страхование становится обязательным условием перевозки. При этом клиент может оформить услугу самостоятельно или обратиться напрямую в компанию.
По данным ПЭК, за январь — август больше всего вырос спрос на внутреннее страхование силами партнеров товаров для маркетплейсов и селлеров, рассказал руководитель отдела по работе с претензиями компании Иван Иров.
Больше всего показатель вырос в сегменте одежды и обуви, домашней продукции, бытовой техники и запчастей, согласно данным ООО "Байкал-Сервис ТК".
"Отмечаем рост числа договоров страхования крупногабаритных товаров для e-commerce. Например, только при перевозках для селлеров от Ozon показатель в этой категории увеличился в два раза по итогам первого полугодия", — рассказал заместитель гендиректора ООО "Байкал-Сервис ТК" Александр Зарецкий.
Также растет спрос на страхование сроков доставки, особенно в регионах с рисками задержек из-за внешних факторов, например, в Калининградской области, добавил Иван Иров.
"Еще один заметный тренд — страхование перевозок от киберрисков. Эту опцию чаще рассматривают клиенты из крупных городов-миллионников", — подчеркнул он.