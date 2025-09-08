Чаще всего компании страхуют грузы в Московской области, Краснодарском и Приморском крае — аналитика Страхового Дома ВСК и ПЭК

08.09.2025 17:56 Читали 5

Спрос на услуги страхования растет, и некоторые игроки рынка не принимают грузы к доставке без страховки. Особенно востребовано страхование товаров, в том числе крупногабаритных, для маркетплейсов и селлеров. Кроме того, появился спрос на страхование сроков доставки и защиту от киберугроз. Об этом сообщается в обзоре Страхового Дома ВСК и ПЭК, подготовленном совместно с "Байкал-Сервис ТК".

По данным Страхового Дома ВСК, в период с января по август клиенты транспортных компаний чаще всего страховали грузы от повреждений, утраты или кражи. Наименее распространены полисы, покрывающие убытки в случае порчи тары, пожаров или ДТП.

Большая часть (66%) договоров по страхованию грузов заключается в Московской области. Также в пятерку регионов по этому показателю входят Краснодарский и Приморский край, Ростовская область и Республика Татарстан.

В некоторых компаниях, таких как ПЭК, страхование становится обязательным условием перевозки. При этом клиент может оформить услугу самостоятельно или обратиться напрямую в компанию.

По данным ПЭК, за январь — август больше всего вырос спрос на внутреннее страхование силами партнеров товаров для маркетплейсов и селлеров, рассказал руководитель отдела по работе с претензиями компании Иван Иров.

Больше всего показатель вырос в сегменте одежды и обуви, домашней продукции, бытовой техники и запчастей, согласно данным ООО "Байкал-Сервис ТК".

"Отмечаем рост числа договоров страхования крупногабаритных товаров для e-commerce. Например, только при перевозках для селлеров от Ozon показатель в этой категории увеличился в два раза по итогам первого полугодия", — рассказал заместитель гендиректора ООО "Байкал-Сервис ТК" Александр Зарецкий.

Также растет спрос на страхование сроков доставки, особенно в регионах с рисками задержек из-за внешних факторов, например, в Калининградской области, добавил Иван Иров.

"Еще один заметный тренд — страхование перевозок от киберрисков. Эту опцию чаще рассматривают клиенты из крупных городов-миллионников", — подчеркнул он.