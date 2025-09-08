16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Эксперты ВСК поделились опытом внедрения Process и Task Mining на форуме в Саранске

Читали 4

Команда ВСК в составе Ксении Гореловой, руководителя Процессного офиса, и Алексея Девенчука, бизнес-аналитика Процессного офиса, провела практический воркшоп в рамках форума ProcessTech Saransk.

Воркшоп на тему "Искусство внедрения Process и Task Mining: как превратить скептиков в амбассадоров изменений" был построен вокруг ключевых вызовов, с которыми сталкиваются компании при внедрении инструментария процессной аналитики — от определения реальной ценности для бизнеса до преодоления сопротивления сотрудников. На примере собственных кейсов команда ВСК показала, как эти барьеры преодолевать: выстраивать прозрачные критерии эффективности, фиксировать быстрые результаты и постепенно переводить сотрудников в активных сторонников изменений. Именно такой подход позволил превратить Process Mining в ВСК в инструмент реальных трансформаций.

В контексте воркшопа команда ВСК сделала акцент на:

  • практических подходах к внедрению инструмента,
  • ключевых трудностях, методах и инструментах борьбы с сопротивлением;
  • формировании эффективной команды для внедрения технологии в бизнес-процессы.

Также в рамках воркшопа участники тренировались интерпретировать данные с помощью инструментов Process и Task Mining на "живом" дашборде.

"Когда человек убеждается, что его работа стала в разы быстрее и проще, что все барьеры преодолимы, а суть внедрения понятна, он перестаёт быть скептиком. — комментирует Ксения Горелова. — Не менее важно делиться опытом: говорить о победах и ошибках, чтобы коллеги могли учиться на нашем пути и избегать ошибок. Быть частью профессионального сообщества и делиться опытом — именно это помогает всей отрасли двигаться вперёд. Очень ценно видеть столько заинтересованных людей и получать от них вопросы. Ведь двигатель прогресса — это не только технологии, но и вовлечённость в них".

"Для нас технологии Process Mining и Task Mining — это не разовые проекты, а системный инструмент развития. Они позволяют глубже понимать, как устроены процессы, находить точки роста и обеспечивать реальный экономический эффект. Опыт ВСК показывает, что аналитика процессов становится важной частью стратегической трансформации операционной модели страхового бизнеса", — отмечает Ольга Цыплакова, заместитель Генерального директора по операционному сопровождению.

Версия для печати

Новости

Назад. 08 сентября 2025
Эксперты ВСК поделились опытом внедрения Process и Task Mining на форуме в Саранске
Марина Ляшенко из ВСК приняла участие в панельной дискуссии на форуме ProcessTech Saransk
Т1 Интеграция помогла компании Aston повысить эффективность собственной кибербезопасности

В России и мире

"Фермы зовут": Дмитрий Журавлев возвращается к деревенским корням в шоу Авито Спецтехника

В новом реалити-шоу <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DBk_60MT8wmiLZbQ_tC6Qec0BCW9ATna" target="_blank">"Фермы зовут"</a> от Авито Спецтехника комик Дмитрий Журавлев пройдет испытания сельским бытом и работой в настоящем фермерском хозяйстве.

ППК "Роскадастр" и "Авито Недвижимость" подписали на ВЭФ соглашение об информационном взаимодействии

ППК "Роскадастр" и технологическая платформа "Авито Недвижимость" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заключили соглашение об информационном взаимодействии в целях развития цифровых сервисов в сфере недвижимости. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ППК "Роскадастр" Вадим Здоренко и заместитель управляющего директора "Авито" Михаил Рыженков.

Культура и стиль

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Музыка, которая лечит душу. Как прошел концерт группы "Моя Мишель" в Самаре

В минувшее воскресенье, 24 августа, Roof Live превратился в центр эмоций и музыкального волшебства, несмотря на серое небо. В этот вечер популярная российская группа "Моя Мишель" собрала поклонников, готовых погрузиться в мир музыки и откровений.

Люди

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она