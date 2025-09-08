Марина Ляшенко из ВСК приняла участие в панельной дискуссии на форуме ProcessTech Saransk

08.09.2025 13:06 Читали 8

На форуме ProcessTech Saransk состоялась панельная дискуссия "От данных к результатам: исследования и практики применения Process Mining в финтехе". В обсуждении приняли участие представители ведущих компаний — Страхового Дома ВСК, МТС Web Services, Россельхозбанка и Альфа-Банка. ВСК представила Марина Ляшенко, вице-президент — руководитель лаборатории финтех и инноваций.

Страховой Дом ВСК представил свой опыт использования технологий Process Mining и Task Mining для повышения эффективности процессов и улучшения клиентского сервиса. В ходе дискуссии были затронуты ключевые отраслевые тренды: переход от точечных пилотов к масштабным внедрениям, формирование внутренних команд аналитиков, интеграция процессной аналитики с генеративным искусственным интеллектом и использование low-code-инструментов для кастомизации решений.

Марина Ляшенко из ВСК рассказала, что первые результаты от внедрения Process Mining и Task Mining в компании были получены в процессе урегулирования убытков по ДМС, где удалось выявить значительный потенциал оптимизации — экономия до 15 тысяч человеко-часов в год, сокращение длительности обработки счетов на 8% и снижение возвратов документов на 17%. По её словам, этот опыт показал, что технологии становятся не просто инструментом точечной оптимизации, а основой новой управленческой модели. Process Mining позволяет принимать решения на уровне COO, видеть картину процессов целиком и системно управлять ими. Кроме того, Марина Ляшенко отметила, что на базе выявленных гипотез активно внедряются ИИ-решения, направленные на автоматизацию рутинных этапов и повышение качества клиентского сервиса.

"Внедрение Process Mining и ИИ позволяет ВСК не просто автоматизировать рутинные операции, а выстраивать системный подход к управлению и улучшению клиентского и партнерского опыта. Как результат, мы быстрее принимаем решения, ускоряем процессы, повышаем прозрачность, тем самым помогаем сотрудникам компании сосредоточиться на задачах формирования долгосрочных доверительных отношений в работе с нашими клиентами и партнерами", — резюмировала Марина Ляшенко, вице-президент — руководитель лаборатории финтех и инноваций ВСК.

"Сегодня мы наблюдаем переход от точечных проектов к системному использованию процессной аналитики. Для бизнеса это означает не только сокращение издержек и ускорение операций, но и возможность по-новому выстраивать стратегию цифрового развития. Process Mining и Task Mining становятся технологической основой для повышения эффективности, прозрачности и устойчивости компаний на рынке", — прокомментировал итоги дискуссии Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум.