Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Т1 Интеграция помогла компании Aston повысить эффективность собственной кибербезопасности

Специалисты T1 Интеграция завершили проект по усилению информационной безопасности в компании Aston — федеральном разработчике ПО для банков и крупных организаций. В рамках аудита команда интегратора проверила защищенность инфраструктуры и оценила соблюдение требований ГОСТ Р 57 580.1. В результате подтвержден пятый, максимальный, уровень соответствия процессов защиты ИТ-контура заказчика.

Реализация проекта шла по нескольким направлениям. На первом этапе специалисты T1 Интеграция провели анализ нормативной документации Aston, оценили зрелость ИБ-процессов и применяемые меры защиты. Затем последовали практические мероприятия: внешний аудит периметра ИТ-инфраструктуры с использованием методов Black и Grey Box, моделирование атак, а также социотехническое тестирование на проникновение.

Команда интегратора подготовила фишинговую страницу и два разных сценария электронной рассылки. Результаты социотехнического тестирования позволили Aston скорректировать внутренние процедуры по обучению персонала и реагированию на инциденты. Параллельно прошел тест на проникновение через внешний периметр. Специалисты Т1 Интеграция выявили две не затрагивающие ключевые системы уязвимости нулевого дня в используемом ПО — как зарубежном, так и российском. Эти данные помогли Aston оперативно устранить риски, которые потенциально могли привести к нарушению или остановке ключевых бизнес-процессов.

Также в рамках проекта интегратором был подготовлен детальный набор рекомендаций по развитию системы защиты информации в условиях специфики инфраструктурного стека Aston.

"Целью проекта была не просто оценка соответствия формальным требованиям, а повышение защищенности нашего партнера. Мы оценили архитектуру, проверили реакцию системы ИБ Aston на атаки, протестировали устойчивость сотрудников к социальной инженерии. В итоге был подтвержден высокий уровень зрелости системы информационной безопасности заказчика, а также ему были даны релевантные независимые экспертные рекомендации по дальнейшему повышению зрелости процессов его защиты от кибератак", — отметил Алексей Изосимов, технический директор T1 Интеграция.

"Для нас было важно получить независимую, честную и глубокую экспертную оценку информационной безопасности. Команда T1 Интеграция показала высокий уровень технических компетенций и профессионализма. Мы уже реализовали большую часть полученных рекомендаций на практике и планируем и дальше укреплять свою систему ИБ, чтобы планомерно минимизировать риски прерывания или снижения темпов развития нашего бизнеса в результате компьютерных атак", — прокомментировал Иван Захарков, заместитель генерального директора группы компаний Aston.

"Фермы зовут": Дмитрий Журавлев возвращается к деревенским корням в шоу Авито Спецтехника

В новом реалити-шоу <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DBk_60MT8wmiLZbQ_tC6Qec0BCW9ATna" target="_blank">"Фермы зовут"</a> от Авито Спецтехника комик Дмитрий Журавлев пройдет испытания сельским бытом и работой в настоящем фермерском хозяйстве.

ППК "Роскадастр" и "Авито Недвижимость" подписали на ВЭФ соглашение об информационном взаимодействии

ППК "Роскадастр" и технологическая платформа "Авито Недвижимость" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заключили соглашение об информационном взаимодействии в целях развития цифровых сервисов в сфере недвижимости. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ППК "Роскадастр" Вадим Здоренко и заместитель управляющего директора "Авито" Михаил Рыженков.

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Музыка, которая лечит душу. Как прошел концерт группы "Моя Мишель" в Самаре

В минувшее воскресенье, 24 августа, Roof Live превратился в центр эмоций и музыкального волшебства, несмотря на серое небо. В этот вечер популярная российская группа "Моя Мишель" собрала поклонников, готовых погрузиться в мир музыки и откровений.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

