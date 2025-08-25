16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самарской области два человека погибли при катании на зиплайне

Читали 4

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело об оказании небезопасной услуги зиплайна, что повлекло смерть людей. ЧП случилось в Кинеле.

Изначально информация о трагедии появилась в соцсетях. Как рассказывали пользователи, девушка и мужчина приехали из Ульяновска и катались по одному и парами на зиплайне (спуск по стальному канату). По словам очевидца, якобы во время катания организатор резко дернул трос при спуске. Трос зацепился за несущие канаты и перетер их, в том числе резервный. Люди упали. Мужчина умер на месте, девушку забрала "скорая". Организаторы, как утверждает очевидец, помощь не оказывали.

Сотрудники кинельского отдела СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек"). По данным правоохранителей, все случилось 23 августа. По версии следствия, во время спуска произошел обрыв каната, в результате чего потерпевшие упали с большой высоты и получили смертельные травмы. Как рассказали в Следственном комитете, девушка скончалась в тот же день в медицинском учреждении. Назначены экспертизы и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати

Новости

Назад. 25 августа 2025
Борщевик за 50 тысяч и сибирские реки: Страховой Дом ВСК собрал курьезные происшествия дачного сезона 2025
В Самарской области два человека погибли при катании на зиплайне
Жительница Самары потребовала 5 млн с больницы за смерть ребенка
ВСК: 56% россиян доверяют детям самим выбирать покупки к школе, на сборы уходит до половины средней зарплаты
"Акрон" уступил ЦСКА - 1:3
"Крылья" потерпели разгромное поражение от "Краснодара" - 0:6

В России и мире

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Культура и стиль

Стихи "На променаде": как прошло выступление актеров театра "Грань" на ВолгаФесте 2025

Сегодня, 24 августа, на ежегодном мултиформатном фестивале "ВолгаФест" жителей Самары порадовали своим выступлением молодые актеры Драматического театра "Грань". На площадке "На променаде", под Струковским садом, были прочитаны стихи из литературного сборника "Парнас дыбом".

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она