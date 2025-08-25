Жительница Самары потребовала 5 млн с больницы за смерть ребенка

25.08.2025 12:52 Читали 6

Суд Октябрьского района Самары вынес решение по иску местной семейной пары к областной клинической больнице им. Середавина. Семья требовала несколько миллионов после трагедии.

Как следует из опубликованных материалов суда, в больнице родился живой ребенок. Состояние его было оценено как тяжелое. Медики начали реанимационные действия, но спасти младенца не удалось. Вскоре врачи констатировали смерть. Сначала силовики возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Но потом расследование прекратили за отсутствием состава преступления.

Впрочем, пока еще шло расследование, была проведена экспертиза. Специалисты установили, что в больнице была неверная акушерская тактика.

Во время рассмотрения иска суд также назначил экспертизу. В итоге выяснилось, что не был поставлен диагноз "Общеравномерно суженный таз", были недооценены результаты УЗИ о крупном плоде, не была определена позиция плода. Также не было выполнено "Кесарево сечение" при данных о плоде более 4,5 кг. Среди прочих в материалах суда указана такая причина: "Отсутствует наблюдение за женщиной в течение четырех часов двадцати пяти минут, когда развилось осложнение течения родов в виде дистоции плечиков".

В итоге суд постановил требования семьи к больнице удовлетворить частично — взыскать один млн рублей в качестве компенсации морального вреда плюс расходы на погребение.