Страховой Дом ВСК выступил партнером Кубка Игоря Акинфеева-2025

21.08.2025 13:46 Читали 9

Страховой Дом ВСК выступил страховым партнером VII традиционного детского футбольного турнира "Кубок Игоря Акинфеева", прошедшего в Химках с 17 по 20 августа. ВСК учредила специальные номинации для поощрения лучших игроков.

В этом году турнир собрал талантливых футболистов 11-12 лет из ведущих спортивных академий России и Белоруссии. Наряду с классическими футбольными матчами участники соревновались в уникальных форматах, разработанных фондом Игоря Акинфеева "Страна Футбола" — киперболе (серия пенальти) и кипербатлах (специальные вратарские поединки).

На торжественной церемонии закрытия Игорь Акинфеев лично вручил награды от ВСК лучшему вратарю турнира Ивану Козину ("Крылья Советов"), лучшему защитнику Алексею Билеву ("Мастер-Сатурн"), а также команде с лучшей защитой "Мастер-Сатурн" (Московская область).

Страховой Дом ВСК на протяжении многих лет активно поддерживает развитие детско-юношеского спорта в России, уделяя особое внимание вопросам безопасности юных спортсменов и созданию комфортных условий для их профессионального роста.