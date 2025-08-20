ВСК: Москва и Краснодар стали лидерами по числу ДТП с грузовиками

20.08.2025 16:24 Читали 5

По данным Страхового Дома ВСК почти 9% ДТП на российских дорогах произошло с участием грузовых автомобилей. Лидерами антирейтинга аварийности стали отечественный КамАЗ и шведский Scania. Наиболее опасный день недели для водителей грузовиков — четверг.

По оценкам Страхового Дома ВСК, чаще всего в ДТП в 2025 году попадали грузовики: КамАЗ (16,7%), Scania (7,6%), белорусский MAZ (6,6%) и MAN (6,3%). Аккуратнее других управляют грузовиками Sany (0,1%), Shaanxi (0,1%), малотоннажные автомобили Луидор и АФ (по 0,1%) и Mitsubishi-Fuso (0,5%).

Примечательно, что в 2% случаев виновниками ДТП с грузовым автомобилем становились женщины. В целом, наибольшее число таких аварий в 2025 году фиксировалось в четверг (17,7%) и пятницу (16,4%). Выходные дни — самое безопасное время для водителей грузовых авто (10,6% и 7,8% в субботу и воскресенье соответственно).

В антирейтинг регионов по ДТП с участием грузовых автомобилей вошли: