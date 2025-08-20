У Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной благоустроят территорию

20.08.2025 15:31 Читали 8

В Самаре разработана концепция комплексного благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной. Общая площадь предлагаемой к благоустройству территории составляет 7,6 тыс. кв. м.

Авторы инициативы - руководство ООО "Дворец легкой атлетики" при участии студентов Самарского государственного технического университета.

"Во Дворце легкой атлетики занимается более чем три тысячи самарцев разных возрастов. Руководство частного спортивного учреждения хорошо его содержит и вкладывает средства в обновление материально-технической базы. Инициативу коллектива и студентов - благоустроить пустующую территорию рядом с Дворцом - полностью поддерживаю. Важно, что проект предусматривает не только организацию парковки и озеленение с восстановлением фонтанов, но и создание площадок для открытых тренировок и соревнований", - резюмировал глава Самары Иван Носков.

Как рассказала мэру генеральный директор ООО "Дворец легкой атлетики" Светлана Абарина, проект предлагает разделить прилегающую территорию на функциональные зоны. В том числе оборудовать круглогодичную событийную площадку, более компактную парковочную зону, высадить деревья и кустарники, а также восстановить фонтаны, действовавшие здесь в 1970-е годы при открытии Дворца.

По итогу обсуждения концепции благоустройства Носков дал ряд поручений, в том числе об инвентаризации земельных участков, прилегающих к спортивному объекту. После чего руководство Дворца совместно с департаментами градостроительства, департамента управления имуществом и управлением главного архитектора приступят к детальной проработке дизайн-проекта.

Итоговый вариант будет согласован с жителями близлежащих домов и утвержден администрацией города Самара.