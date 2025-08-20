У Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной благоустроят территорию

16+
В Самаре разработана концепция комплексного благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной. Общая площадь предлагаемой к благоустройству территории составляет 7,6 тыс. кв. м.

Авторы инициативы - руководство ООО "Дворец легкой атлетики" при участии студентов Самарского государственного технического университета.

"Во Дворце легкой атлетики занимается более чем три тысячи самарцев разных возрастов. Руководство частного спортивного учреждения хорошо его содержит и вкладывает средства в обновление материально-технической базы. Инициативу коллектива и студентов - благоустроить пустующую территорию рядом с Дворцом - полностью поддерживаю. Важно, что проект предусматривает не только организацию парковки и озеленение с восстановлением фонтанов, но и создание площадок для открытых тренировок и соревнований", - резюмировал глава Самары Иван Носков.

Как рассказала мэру генеральный директор ООО "Дворец легкой атлетики" Светлана Абарина, проект предлагает разделить прилегающую территорию на функциональные зоны. В том числе оборудовать круглогодичную событийную площадку, более компактную парковочную зону, высадить деревья и кустарники, а также восстановить фонтаны, действовавшие здесь в 1970-е годы при открытии Дворца.

По итогу обсуждения концепции благоустройства Носков дал ряд поручений, в том числе об инвентаризации земельных участков, прилегающих к спортивному объекту. После чего руководство Дворца совместно с департаментами градостроительства, департамента управления имуществом и управлением главного архитектора приступят к детальной проработке дизайн-проекта.

Итоговый вариант будет согласован с жителями близлежащих домов и утвержден администрацией города Самара.

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

"Пластилиновый дождь": юбилейный фестиваль при поддержке Правительства Самарской области радует жителей и гостей Самары уличным искусством

Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь", созданный при поддержке Правительства Самарской области, в этом году отмечает свой юбилей и раскрашивает Струковский сад яркими красками творчества. С 16 августа город стал площадкой для выступления коллективов со всей России — Казани, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Одним из самых запоминающихся событий стало выступление ростовского театра "Улица Ларамбла" с интерактивным спектаклем-шествием "По улице слона водили".

Московский уличный театр "Запалки" покоряет Самару на фестивале "Пластилиновый дождь"

В Самаре завершается фестиваль уличного театра "Пластилиновый дождь", который собрал коллективы со всей страны. Среди участников — московский проект "Запалки", представленный актёрами Анастасией Шаламовой и Ильёй Алёшиным.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

