В двух озерах Самарской области произошел замор рыбы

Минприроды Самарской области сообщило о заморе рыбы в двух озерах на территории региона.

Одно ЧП произошло на озере Лебяжье. Администрация Волжского района исследует причины загрязнения в рамках переданных полномочий по экологическому надзору. Вопрос на контроле природоохранной прокуратуры.

Второй случай выявлен на озере Машкино. Администрация Тольятти провела обследование акватории и прилегающей территории. Признаков антропогенного воздействия на водный объект не выявлено.

Лаборатория "Приволжского УГМС" взяла пробы воды. Выявлено незначительное превышение ПДК по фенолу, что может быть результатом биохимических процессов на фоне высокой температуры воздуха.

"Промышленных предприятий возле объекта нет. В качестве мер профилактики администрация Тольятти ведет работу по установлению собственников земельных участков, расположенных в водоохранной зоне озера, и внесению в их адрес предостережений о необходимости соблюдения обязательных требований", - говорится в сообщении минприроды.

18 августа 2025
