Страховой Дом ВСК — официальный страховщик VII международного детского турнира "Кубок Игоря Акинфеева-2025"

Страховой Дом ВСК наградит победителей в трех специальных номинациях: "Лучший вратарь", "Лучший защитник" и "Лучшая командная защита". Призами от компании будут отмечены и победители в номинации "Кипербол". Кипербол — футбольный формат, разработанный Игорем Акинфеевым и его фондом "Страна Футбола", где победитель определяется в серии пенальти и кипербатлах — специальных поединках среди вратарей.
Кроме того, в финальный день соревнований страховая компания разыграет между болельщиками сувенирную продукцию и корпоративный мерч. Подарки получат более 500 гостей турнира, раздача призов будет производиться централизованно у специального стенда ВСК. Стенд легко найти по огромному маскоту компании — коту в корпоративном синем цвете.
ВСК — постоянный и надежный партнер Кубка Игоря Акинфеева. Ежегодно компания поощряет ярких участников, учреждая специальные награды, которые становятся важным стимулом для юных спортсменов.