Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре задержали замглавы ДУИ Евгения Кальченко

Заместителя главы департамента управления имуществом подозревают в превышении должностных полномочий. Его задержали сотрудники Следственного комитета и полиции.

Как сообщили в СУ СКР по Самарской области, возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). По версии следствия, не позднее марта 2022 г. замглавы ДУИ заключил с экс-женой муниципальный контракт на приобретение в собственность департамента для формирования специализированного жилищного фонда принадлежавших ей четырех квартир в Самаре. Но есть нюанс - недвижимость закупили по завышенной цене. Ущерб бюджету от действий Кальченко оценили в сумму не менее 4 млн рублей.

"Сегодня по месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету. В настоящее время подозреваемый задержан, он допрашивается следователем по обстоятельствам совершенного преступления", - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

По информации Волга Ньюс, задержан Евгений Кальченко. Напомним, ранее прокуратура выявила нарушения в ходе проверки размещенной в СМИ и соцсетях информации о бездействии органов местного самоуправления при расселении граждан из аварийного жилья и приобретении квартир для детей-сирот. В частности, было установлено, что при заключении и исполнении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений заместитель руководителя ДУИ осуществлял приемку квартир, собственником которых выступала его бывшая супруга.

Далее, по информации Волга Ньюс, материалы в отношении Кальченко передали в Следственный комитет. При оперативной поддержке полиции следователи и провели обыски. Расследование продолжается.

В Самаре задержали замглавы ДУИ Евгения Кальченко
Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

