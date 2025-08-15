Как встречать осень без "спящего режима" — рассказывает врач ВСК

15.08.2025 15:39 Читали 3

Август — идеальное время для подготовки организма к осени. Сокращение светового дня, спад физической активности и возвращение к привычному рабочему и учебному ритму часто сопровождаются усталостью, изменением аппетита и переменами настроения. Правильная подготовка к смене сезона необходима для поддержания физического и ментального здоровья. Врач-терапевт, нутрициолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Нина Эйхельберг рассказала, как скорректировать рацион, спланировать физическую нагрузку и поддержать иммунитет перед наступлением осени.

Планируем сбалансированный рацион

Важнее всего для подготовки организма к смене сезона придерживаться правил сбалансированного питания. Ключевым элементом являются овощи и фрукты — стоит употреблять не менее 400-500 граммов в день, отдавая предпочтение "разноцветным" продуктам, таким как тыква, свекла, морковь, капуста, яблоки и груши. Дело в том, что окраска свидетельствует о наличии фитонутриентов, важных для нормального функционирования организма. Источники жирных кислот, такие как лосось, скумбрия или сельдь, должны присутствовать в меню минимум 1-2 раза в неделю — это позволит снизить воспалительные процессы в организме и поддержать работу сердца и сосудов. Белок также является важной составляющей здорового питания, необходимой для поддержания иммунитета, восстановления тканей и контроля аппетита. Поэтому в рацион нужно включать мясо, птицу, бобовые, яйца и кисломолочные продукты.

С приходом осени многие включают в меню больше сладостей, выпечки и жареных блюд. Однако чрезмерное потребление простых углеводов и ультрапереработанных продуктов может привести к повышенной утомляемости и снижению сопротивляемости организма простудным заболеваниям. Стоит минимизировать и потребление алкоголя, поскольку он ухудшает качество сна и ослабляет иммунитет. Также существует миф, что в холодное время года нужно увеличивать калораж рациона. Однако это не соответствует действительности для городских жителей, чьи энергозатраты осенью и зимой обычно снижаются.

Укрепляем иммунитет…

Существует мнение, что лимон и чеснок могут служить надежной защитой от простуды, однако научные исследования не подтверждают их иммуномодулирующий эффект. Также не стоит полагаться на универсальные витаминные комплексы, поскольку назначение любых пищевых добавок должно основываться на индивидуальных показателях и рекомендациях врача. Большинство потребностей в нутриентах можно удовлетворить за счет сбалансированного питания. Единственным исключением является витамин D, особенно в регионах с малым количеством солнечных дней. Но и его прием следует начинать только после консультации с врачом и сдачи анализов.

…и занимаемся спортом

Кроме того, физическая активность остается важным этапом адаптации к осени. Умеренные нагрузки, такие как ходьба, плавание, йога и велосипедные прогулки 3-5 раз в неделю, помогут легче перенести сезонные изменения.

"Иммунитет — это не то, что можно "повысить" одним продуктом или витамином. При подготовке к осени важен комплексный подход, включающий сбалансированный рацион, качественный сон, регулярные умеренные физические нагрузки, соблюдение режима дня и вакцинацию, в том числе от гриппа. Главное — не впадать в крайности и слушать сигналы своего тела. Постепенно корректируя привычки, можно минимизировать риски заболеваний, а также заложить основу для хорошего самочувствия на ближайшие месяцы", — комментирует врач-терапевт, нутрициолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Нина Эйхельберг.