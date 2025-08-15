16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Как встречать осень без "спящего режима" — рассказывает врач ВСК

Читали 3

Август — идеальное время для подготовки организма к осени. Сокращение светового дня, спад физической активности и возвращение к привычному рабочему и учебному ритму часто сопровождаются усталостью, изменением аппетита и переменами настроения. Правильная подготовка к смене сезона необходима для поддержания физического и ментального здоровья. Врач-терапевт, нутрициолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Нина Эйхельберг рассказала, как скорректировать рацион, спланировать физическую нагрузку и поддержать иммунитет перед наступлением осени.

Планируем сбалансированный рацион

Важнее всего для подготовки организма к смене сезона придерживаться правил сбалансированного питания. Ключевым элементом являются овощи и фрукты — стоит употреблять не менее 400-500 граммов в день, отдавая предпочтение "разноцветным" продуктам, таким как тыква, свекла, морковь, капуста, яблоки и груши. Дело в том, что окраска свидетельствует о наличии фитонутриентов, важных для нормального функционирования организма. Источники жирных кислот, такие как лосось, скумбрия или сельдь, должны присутствовать в меню минимум 1-2 раза в неделю — это позволит снизить воспалительные процессы в организме и поддержать работу сердца и сосудов. Белок также является важной составляющей здорового питания, необходимой для поддержания иммунитета, восстановления тканей и контроля аппетита. Поэтому в рацион нужно включать мясо, птицу, бобовые, яйца и кисломолочные продукты.

С приходом осени многие включают в меню больше сладостей, выпечки и жареных блюд. Однако чрезмерное потребление простых углеводов и ультрапереработанных продуктов может привести к повышенной утомляемости и снижению сопротивляемости организма простудным заболеваниям. Стоит минимизировать и потребление алкоголя, поскольку он ухудшает качество сна и ослабляет иммунитет. Также существует миф, что в холодное время года нужно увеличивать калораж рациона. Однако это не соответствует действительности для городских жителей, чьи энергозатраты осенью и зимой обычно снижаются.

Укрепляем иммунитет…

Существует мнение, что лимон и чеснок могут служить надежной защитой от простуды, однако научные исследования не подтверждают их иммуномодулирующий эффект. Также не стоит полагаться на универсальные витаминные комплексы, поскольку назначение любых пищевых добавок должно основываться на индивидуальных показателях и рекомендациях врача. Большинство потребностей в нутриентах можно удовлетворить за счет сбалансированного питания. Единственным исключением является витамин D, особенно в регионах с малым количеством солнечных дней. Но и его прием следует начинать только после консультации с врачом и сдачи анализов.

…и занимаемся спортом

Кроме того, физическая активность остается важным этапом адаптации к осени. Умеренные нагрузки, такие как ходьба, плавание, йога и велосипедные прогулки 3-5 раз в неделю, помогут легче перенести сезонные изменения.

"Иммунитет — это не то, что можно "повысить" одним продуктом или витамином. При подготовке к осени важен комплексный подход, включающий сбалансированный рацион, качественный сон, регулярные умеренные физические нагрузки, соблюдение режима дня и вакцинацию, в том числе от гриппа. Главное — не впадать в крайности и слушать сигналы своего тела. Постепенно корректируя привычки, можно минимизировать риски заболеваний, а также заложить основу для хорошего самочувствия на ближайшие месяцы", — комментирует врач-терапевт, нутрициолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Нина Эйхельберг.

Версия для печати

Новости

Назад. 15 августа 2025
Как встречать осень без "спящего режима" — рассказывает врач ВСК

В России и мире

В Самаре завершилась 7-я международная конференция "Гипровостокнефти"

В четверг, 14 августа, в Самаре состоялась церемония закрытия 7-й международной конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованная ведущим в нефтяной отрасли страны комплексным институтом по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в ГК "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области. Два дня представители лидеров отрасли, IT-компаний и органов власти, производители техники и оборудования обсуждали актуальные проблемы и новые технологии, обменивались опытом и устанавливали деловые связи.

На конференции "Гипровостокнефти" представили передовые решения в нефтегазодобыче

Миру нужно всё больше энергии. Поэтому повышение продуктивности работы нефтегазового сектора является одной из приоритетных задач. Какие решения для этого сегодня используют участники рынка? Об этом речь шла во время работы тематических секций VII международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая стартовала в Самаре 13 августа. Организатор мероприятия — АО "Гипровостокнефть".

Культура и стиль

Саша Спилберг, Милана Стар и Ян Топлес выставили свои личные вещи на распродаже Авито

C 11 августа на Авито станут доступны дропы вещей от известных блогеров: Яна Топлес, Ани Покров, Саши Спилберг, Миланы Хаметовой, Али Аникеевой, Миланы Стар и других в рамках "Хватамбы". Пользователи смогут приобрести одежду из личного гардероба звезд, электронику, интерьерные и стройматериалы. Дропы будут приурочены к летним скидкам на платформе. Большинство вещей знаменитостей можно будет купить со скидкой. Каждая вещь из дропа подобрана не случайно: инфлюенсеры расскажут их историю и поделятся советами для будущих владельцев.

Авито и "Том Сойер Фест" помогут восстановить самарский "Дом с часами"

Восстановление самого старого деревянного дома в Самаре стало частью совместного проекта Авито Услуги и благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие" по сохранению исторической среды в 11 городах России. Профессиональные мастера вместе с волонтерами ремонтируют значимые архитектурные здания в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Твери, Калуге, Челябинске, Тобольске, Клюксах (Калужская область), Тотьме (Вологодская область) и деревне Ипатово (Республика Коми). Ремонтные работы будут полностью профинансированы Авито. Предложить свою помощь в качестве волонтера или мастера может каждый желающий <a href="https://www.avito.ru/general/cultural_heritage/" target="_blank">на странице проекта</a>.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

Он и она