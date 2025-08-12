Большинство студентов-айтишников стремятся стать системными аналитиками и Java-разработчиками

12.08.2025 19:31 Читали 8

ИТ-холдинг Т1 выяснил, что системный анализ, backend и frontend-разработка — самые востребованные направления у будущих ИТ-специалистов. Статистика основана на оценке популярности образовательных программ ИТ-лагеря Т1, который стартовал 8 июля. Участниками лагеря стали более 1500 студентов из 459 вузов.

Топ направлений подготовки в ИТ-лагере возглавил системный анализ — его выбрали 30% участников. Во многом это связано с тем, что специальность уже много лет входит в число самых востребованных у работодателей: цифровые компании, ритейл, телеком, девелоперы и многие другие игроки рынка активно привлекают сотрудников из этой сферы. Второе и третье места по популярности заняли backend- и frontend-разработка — на этих треках обучаются 25% и 17% соответственно. В число востребованных у молодежи также входят специальности тестировщика и прикладного администратора.

"Для быстрого старта карьеры выпускникам даже топовых технических вузов часто не хватает практических навыков и общего понимания траектории профессионального движения. Чтобы помочь начинающим специалистам преодолеть этот барьер, мы создаем среду, которая объединяет молодежь и экспертов-практиков, реализующих сегодня амбициозные проекты цифровой трансформации. Эта передача живых знаний составляет основу ИТ-лагеря Т1 и других наших образовательных проектов", — прокомментировал Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.

Как отмечают эксперты Т1, в 2025 году интерес к участию в ИТ-лагере Т1 значительно вырос: было подано более 7000 заявок, что в 2,5 раза превышает показатели предыдущего года. В проекте принимают участие студенты технических специальностей от третьего курса бакалавриата и старше. Почти 3000 кандидатов прошли входное тестирование, а свыше 1500 зачислены на обучение по его итогам. При этом 70% финалистов справились со вступительным испытанием на высоком уровне — корректность ответов составила более 80%.

В этом году ИТ-лагерь Т1 привлек большое число участников из столичных и региональных вузов. Лидерами по числу студентов стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Екатеринбург, Ижевск и Новосибирск. Наибольшее число заявок поступило от учащихся УрФУ, МАИ и ННГУ.

ИТ-лагерь проводится в гибридном формате. На первом этапе участники проходят онлайн-обучение, включающее лекции и мастер-классы по развитию технических и гибких навыков и разбор практических заданий. Второй этап — проектная работа: участники объединятся в команды для разработки реальных решений под руководством опытных менторов. Завершится ИТ-лагерь очным финалом. Он пройдет 28 августа в трех городах — Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Все студенты получат сертификаты об участии, а самых успешных пригласят на стажировку в компании. В прошлом году стажерами Т1 стали 80% участников лагеря.