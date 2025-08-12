Каждый третий самарский студент ИТ-вуза выбирает Java-разработку направлением для карьерного развития

12.08.2025 19:24 Читали 16

Более 33% студентов самарских технических вузов считают наиболее перспективным карьерным вектором backend-разработку на Java. На втором месте по популярности находится системная аналитика (21%). Профессиональные приоритеты будущих айтишников Самары отличаются от тенденций в других крупных городах России — например, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, — где лидирует системная аналитика. Статистика основана на оценке популярности образовательных программ ИТ-лагеря Т1, который стартовал 8 июля.

"Для быстрого старта карьеры выпускникам даже топовых ИТ-вузов зачастую не хватает практических навыков и общего понимания траектории профессионального движения. Чтобы помочь начинающим специалистам преодолеть этот барьер, мы создаем среду, которая объединяет молодежь и экспертов-практиков, реализующих сегодня амбициозные проекты цифровой трансформации. Эта передача живых знаний составляет основу ИТ-лагеря Т1 и других наших образовательных проектов", — прокомментировал Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.

ИТ-лагерь Т1 — один из крупнейших образовательных проектов в стране для студентов старших курсов, который организует ИТ-холдинг Т1. В этом году число заявок в 2,5 раза превысило прошлогодние показатели и достигло более 7000, из них почти 3000 кандидатов прошли входное тестирование, а свыше 1500 — зачислены на обучение по его итогам.

Всего в 2025 году 106 студентов из Самары прошли отбор на образовательный интенсив ИТ-холдинга Т1. Наибольшее число поступивших — студенты Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева. Участниками ИТ-лагеря Т1 стали 62 бакалавра и магистранта университета. Вуз и Т1 объединяют давние партнерские отношения. Сотрудники компании участвуют в разработке образовательных программ и читают спецкурсы, проводят профориентационные мероприятия и карьерные дни. За последние полгода более 200 студентов университета посетили мероприятия, организованные вузом в партнерстве с Т1.

Обучение в ИТ-лагере проводится в гибридном формате. На первом этапе участники проходят онлайн-обучение, включающее лекции и мастер-классы по развитию технических и гибких навыков и разбор практических заданий. Второй этап — проектная работа, для которой участники объединятся в команды для разработки реальных решений под руководством опытных менторов. Завершится ИТ-лагерь очным финалом 28 августа в трех городах. Все студенты получат сертификаты об участии, а самых успешных пригласят на стажировку в компании. В прошлом году стажерами Т1 стали 80% участников лагеря.