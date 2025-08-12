16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Каждый третий самарский студент ИТ-вуза выбирает Java-разработку направлением для карьерного развития

Читали 16

Более 33% студентов самарских технических вузов считают наиболее перспективным карьерным вектором backend-разработку на Java. На втором месте по популярности находится системная аналитика (21%). Профессиональные приоритеты будущих айтишников Самары отличаются от тенденций в других крупных городах России — например, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, — где лидирует системная аналитика. Статистика основана на оценке популярности образовательных программ ИТ-лагеря Т1, который стартовал 8 июля.

"Для быстрого старта карьеры выпускникам даже топовых ИТ-вузов зачастую не хватает практических навыков и общего понимания траектории профессионального движения. Чтобы помочь начинающим специалистам преодолеть этот барьер, мы создаем среду, которая объединяет молодежь и экспертов-практиков, реализующих сегодня амбициозные проекты цифровой трансформации. Эта передача живых знаний составляет основу ИТ-лагеря Т1 и других наших образовательных проектов", — прокомментировал Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.

ИТ-лагерь Т1 — один из крупнейших образовательных проектов в стране для студентов старших курсов, который организует ИТ-холдинг Т1. В этом году число заявок в 2,5 раза превысило прошлогодние показатели и достигло более 7000, из них почти 3000 кандидатов прошли входное тестирование, а свыше 1500 — зачислены на обучение по его итогам.

Всего в 2025 году 106 студентов из Самары прошли отбор на образовательный интенсив ИТ-холдинга Т1. Наибольшее число поступивших — студенты Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева. Участниками ИТ-лагеря Т1 стали 62 бакалавра и магистранта университета. Вуз и Т1 объединяют давние партнерские отношения. Сотрудники компании участвуют в разработке образовательных программ и читают спецкурсы, проводят профориентационные мероприятия и карьерные дни. За последние полгода более 200 студентов университета посетили мероприятия, организованные вузом в партнерстве с Т1.

Обучение в ИТ-лагере проводится в гибридном формате. На первом этапе участники проходят онлайн-обучение, включающее лекции и мастер-классы по развитию технических и гибких навыков и разбор практических заданий. Второй этап — проектная работа, для которой участники объединятся в команды для разработки реальных решений под руководством опытных менторов. Завершится ИТ-лагерь очным финалом 28 августа в трех городах. Все студенты получат сертификаты об участии, а самых успешных пригласят на стажировку в компании. В прошлом году стажерами Т1 стали 80% участников лагеря.

Версия для печати

Новости

Назад. 12 августа 2025
Большинство студентов-айтишников стремятся стать системными аналитиками и Java-разработчиками
Каждый третий самарский студент ИТ-вуза выбирает Java-разработку направлением для карьерного развития
МЧС прокомментировало ЧП со сгоревшим автобусом в Самаре
Директора самарской консалтинговой компании REC Петухова арестовал суд
17 августа пройдет Самарский международный марафон
ВСК: россияне после 40 не берегут себя
Константин Марадишвили перешел в "Акрон"

В России и мире

Состоялась рабочая встреча председателя ПСБ с руководством Самарской области

В ходе рабочего визита в Самарскую область глава ПСБ Петр Фрадков провел встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым, обсудив вопросы, касающиеся поддержки региональной экономики, а также социально значимых для области проектов.

На страже безопасности: "Ростелеком" и "Солар" запустили единый инструмент для цифровой защиты клиентов

"Ростелеком" и "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома", архитектор комплексной кибербезопасности) объединяют в <a href="https://rt.ru/safe" target="_blank">единый сервис</a> продукты для цифровой и финансовой безопасности клиентов домашнего интернета и мобильной связи. Комплексная защита абонентов включает автоматическую блокировку спам-звонков, определение мошеннических входящих вызовов, фильтр нежелательных сайтов, а также мониторинг утечек персональных данных и изменения данных Бюро кредитных историй (БКИ).

Культура и стиль

Саша Спилберг, Милана Стар и Ян Топлес выставили свои личные вещи на распродаже Авито

C 11 августа на Авито станут доступны дропы вещей от известных блогеров: Яна Топлес, Ани Покров, Саши Спилберг, Миланы Хаметовой, Али Аникеевой, Миланы Стар и других в рамках "Хватамбы". Пользователи смогут приобрести одежду из личного гардероба звезд, электронику, интерьерные и стройматериалы. Дропы будут приурочены к летним скидкам на платформе. Большинство вещей знаменитостей можно будет купить со скидкой. Каждая вещь из дропа подобрана не случайно: инфлюенсеры расскажут их историю и поделятся советами для будущих владельцев.

Авито и "Том Сойер Фест" помогут восстановить самарский "Дом с часами"

Восстановление самого старого деревянного дома в Самаре стало частью совместного проекта Авито Услуги и благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие" по сохранению исторической среды в 11 городах России. Профессиональные мастера вместе с волонтерами ремонтируют значимые архитектурные здания в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Твери, Калуге, Челябинске, Тобольске, Клюксах (Калужская область), Тотьме (Вологодская область) и деревне Ипатово (Республика Коми). Ремонтные работы будут полностью профинансированы Авито. Предложить свою помощь в качестве волонтера или мастера может каждый желающий <a href="https://www.avito.ru/general/cultural_heritage/" target="_blank">на странице проекта</a>.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

Он и она