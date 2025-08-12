Константин Марадишвили перешел в "Акрон"

12.08.2025 10:01 Читали 12

Футболист Константин Марадишвили перешел в тольяттинский "Акрон". Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Константин Марадишвили является воспитанником московских армейцев. Опорный хавбек начинал профессиональную карьеру на Песчаной улице, где за два года сыграл в 49 матчах за главную команду ЦСКА (40 игр - в РПЛ, три - в Кубке России, шесть - в Лиге Европы против "Фейеноорда", загребского "Динамо" и "Вольфсберга"), а еще до шанса в "основе" в сезоне 2018/19 брал золото молодежной лиги и участвовал в двух розыгрышах Юношеской Лиги УЕФА.

После этапа в ЦСКА Константин перешел в московский "Локомотив", который считается пока главным клубом для полузащитника по количеству проведенных в его составе матчей на самом высоком уровне. В трех сезонах за "железнодорожников" Марадишвили принял участие в полусотне матчей премьер-лиги, 12 кубковых поединках и шести играх Лиги Европы в группе с "Галатасараем", "Лацио" и "Марселем".

Последние полтора сезона Константин провел в аренде в "Пари НН".