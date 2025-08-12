ВСК: россияне после 40 не берегут себя

12.08.2025 12:18 Читали 18

В 2025 году уровень аварийности на российских дорогах сократился на 16% — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Наибольшее число ДТП, помимо Москвы, в течение года фиксировалось в Краснодарском крае и Московской области. Чаще всего виновниками дорожных аварий становились обладатели автомобилей ВАЗ.

По данным Страхового Дома ВСК, больше всего ДТП традиционно зафиксировано в столичном регионе. В антирейтинг в 2025 году вошли:

Москва — 7,7%;

Краснодарский край — 6,7%;

Московская область — 5,6%;

Новосибирская область — 3,9%;

Челябинская область — 2,8%;

Башкортостан — 2,7%

Ростовская область — 2,5%

Чаще всего участниками ДТП становились владельцы автомобилей LADA (17% ДТП), Toyota (8%), Hyundai (6%), ГАЗ (6%), Kia (5,6%), Renault (4,2%), Nissan (4%), Volkswagen (3%), Chevrolet (2,8%), Ford (2,5%). Доля китайских марок в общей структуре аварийности пока невысокая, среди лидеров по числу ДТП популярные у россиян бренды Chery (2% от общего кол-ва дорожных аварий по ОСАГО), Haval (1,4%) и Geely (1%).

Мужчины 40-49 лет стали самыми опасными автолюбителями. По их вине произошло 83% дорожных аварий, около 26% виновников ДТП — автомобилисты 40-49 (ранее традиционно лидировали водители 35-44 лет). В целом, число женщин-виновниц ДТП продолжает снижаться — в 2025 году на них пришлось только 17% обращений по ОСАГО.

Около 21% ДТП на дороге приходится по вине авто корпоративных автопарков (такси, каршеринга, сервисов доставки и пр.). К концу 2024 года этот показатель составлял — 18%.

В 2025 году пик дорожных происшествий приходился на пятницу — 17% ДТП по ОСАГО. Также повышенная опасность на дорогах фиксируется по четвергам (16%) и понедельникам (15%).