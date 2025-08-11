ВСК поддержала форум "Строим Будущее России" и кинофестиваль "Антарес"

16+
Страховой Дом ВСК выступил партнером III Всероссийского Медиафорума "Строим Будущее России", посвященного 70-летию Дня строителя, а также II Международного кинофестиваля "Антарес". Форум проходил с 6 по 8 августа на площадке Цифрового делового пространства Правительства Москвы. Кинофестиваль также стартовал 6 числа в столице и завершился 10 августа — он вошел в Перечень международных кинофестивалей Минкульта России.

Медиафорум "Строим Будущее России" организован при поддержке Минстроя России, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НОТИМ и Профсоюзов строителей России. Мероприятие объединило ключевых игроков отрасли для обсуждения актуальных вопросов развития строительного комплекса и информирования общественности о достижениях строительной сферы России. ВСК как один из ведущих страховых партнеров строительной отрасли поддержал деловую и культурную программы форума.

Международный кинофестиваль "Антарес" организован Ассоциацией "Безопасность и качество" — крупным объединением российских работодателей, для которых самой большой ценностью является их сотрудник — Человек труда. Конкурс показывает фильмы, где труд — не фон, а сердце истории, киноленты о людях, чьи руки и ум творят повседневные подвиги: сталевары и учителя, врачи и фермеры, инженеры и строители. Фестиваль создает пространство для обмена опытом и идеями между кинематографистами, исследователями и представителями различных профессий, способствуя формированию нового взгляда на роль Человека труда в современном мире.

"Для ВСК важно поддерживать значимые отраслевые инициативы, которые способствуют развитию строительной отрасли и популяризации созидательных ценностей. Участие в Форуме и кинофестивале "Антарес" — это возможность не только укреплять партнерства, но и вдохновлять профессиональное сообщество на новые достижения", — отметил Антон Чех, вице-президент, руководитель центра корпоративного страхования Дивизиона Москва Страхового Дома ВСК.

С подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на официальных сайтах:

— Медиафорум "Строим Будущее России": СтроителиРоссии.рф
— Кинофестиваль "Антарес": antares.film

Состоялась рабочая встреча председателя ПСБ с руководством Самарской области

В ходе рабочего визита в Самарскую область глава ПСБ Петр Фрадков провел встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым, обсудив вопросы, касающиеся поддержки региональной экономики, а также социально значимых для области проектов.

На страже безопасности: "Ростелеком" и "Солар" запустили единый инструмент для цифровой защиты клиентов

"Ростелеком" и "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома", архитектор комплексной кибербезопасности) объединяют в <a href="https://rt.ru/safe" target="_blank">единый сервис</a> продукты для цифровой и финансовой безопасности клиентов домашнего интернета и мобильной связи. Комплексная защита абонентов включает автоматическую блокировку спам-звонков, определение мошеннических входящих вызовов, фильтр нежелательных сайтов, а также мониторинг утечек персональных данных и изменения данных Бюро кредитных историй (БКИ).

Авито и "Том Сойер Фест" помогут восстановить самарский "Дом с часами"

Восстановление самого старого деревянного дома в Самаре стало частью совместного проекта Авито Услуги и благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие" по сохранению исторической среды в 11 городах России. Профессиональные мастера вместе с волонтерами ремонтируют значимые архитектурные здания в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Твери, Калуге, Челябинске, Тобольске, Клюксах (Калужская область), Тотьме (Вологодская область) и деревне Ипатово (Республика Коми). Ремонтные работы будут полностью профинансированы Авито. Предложить свою помощь в качестве волонтера или мастера может каждый желающий <a href="https://www.avito.ru/general/cultural_heritage/" target="_blank">на странице проекта</a>.

Лето, не уходи: в августе Wink представит много комедийных премьер

Горькое и неизбежное расставание с летом онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подсластит жизнерадостным кино и сериалами. Но не будут обделены вниманием поклонники и других жанров, а также детская аудитория. В августе продолжат выходить новые эпизоды комедийного экшен-сериала <a href="https://wink.ru/media_items/149602560" target="_blank">"Ухожу красиво 2"</a> (18+) с Владимиром Яглычем в главной роли.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

