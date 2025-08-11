ВСК поддержала форум "Строим Будущее России" и кинофестиваль "Антарес"

11.08.2025 15:24 Читали 12

Страховой Дом ВСК выступил партнером III Всероссийского Медиафорума "Строим Будущее России", посвященного 70-летию Дня строителя, а также II Международного кинофестиваля "Антарес". Форум проходил с 6 по 8 августа на площадке Цифрового делового пространства Правительства Москвы. Кинофестиваль также стартовал 6 числа в столице и завершился 10 августа — он вошел в Перечень международных кинофестивалей Минкульта России.

Медиафорум "Строим Будущее России" организован при поддержке Минстроя России, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НОТИМ и Профсоюзов строителей России. Мероприятие объединило ключевых игроков отрасли для обсуждения актуальных вопросов развития строительного комплекса и информирования общественности о достижениях строительной сферы России. ВСК как один из ведущих страховых партнеров строительной отрасли поддержал деловую и культурную программы форума.

Международный кинофестиваль "Антарес" организован Ассоциацией "Безопасность и качество" — крупным объединением российских работодателей, для которых самой большой ценностью является их сотрудник — Человек труда. Конкурс показывает фильмы, где труд — не фон, а сердце истории, киноленты о людях, чьи руки и ум творят повседневные подвиги: сталевары и учителя, врачи и фермеры, инженеры и строители. Фестиваль создает пространство для обмена опытом и идеями между кинематографистами, исследователями и представителями различных профессий, способствуя формированию нового взгляда на роль Человека труда в современном мире.

"Для ВСК важно поддерживать значимые отраслевые инициативы, которые способствуют развитию строительной отрасли и популяризации созидательных ценностей. Участие в Форуме и кинофестивале "Антарес" — это возможность не только укреплять партнерства, но и вдохновлять профессиональное сообщество на новые достижения", — отметил Антон Чех, вице-президент, руководитель центра корпоративного страхования Дивизиона Москва Страхового Дома ВСК.

С подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на официальных сайтах:

— Медиафорум "Строим Будущее России": СтроителиРоссии.рф

— Кинофестиваль "Антарес": antares.film