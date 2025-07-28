28.07.2025 14:40 Читали 2

На текущей неделе в музее Эльдара Рязанова пройдут шахматный турнир, игровая программа и лекция о психологии в кино, сообщает пресс-служба музея.

В субботу, 2 августа, в 14:00 в сквере Эльдара Рязанова состоится шахматный турнир (12+). Мероприятие организовано совместно с основателем самарского шахматного клуба Василием Ремизовым.

Рязанов увлекался шахматами и часто засиживался за партией вместе со своим другом и соавтором сценариев Эмилем Брагинским. Эльдар Александрович снял документальный фильм "На первенство мира по шахматам" (1951, 12+) о матче между гроссмейстерами Михаилом Ботвинником и Давидом Бронштейном, а также использовал этот вид спорта в художественных фильмах. Например, управдом Семен Петрович из киноленты "Девушка без адреса" (1957, 12+) был заядлым шахматистом. А мама Деточкина в "Берегись автомобиля" (1966, 12+) жалуется сыну: "В Москве завершился шахматный турнир. Выиграл Корчной, а я болела за Таля. Он отстал на пол-очка".

Шахматный турнир организован в рамках выставки "Будь готов!", которая работает в Сквере Эльдара Рязанова. Экспозиция рассказывает о жизни пионеров накануне и во время войны. В 1930-х во Дворцах пионеров и детско-юношеских школах стали активно открываться шахматные секции.

Посетители смогут сыграть в старинную игру, а также прочитать на выставке, как и почему шахматы стали не просто специализированной секцией, а привычным досугом советских детей.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cO42jq.

В воскресенье, 3 августа, в 12.00 в Сквере Рязанова пройдет игровая программа "Часики от мастера Соломона" (0+). Мероприятие организовано совместно с сооснователем Еврейского музея Самары Юлией Коган.

Юные гости познакомятся с циферблатом и понятием времени, узнают, какие бывают часы и чем они отличаются, изучат аналоговые часы и научатся ими пользоваться. Во время встречи дети разукрасят рисованные циферблаты. Затем они смогут поиграть в игру со скакалкой — ребятам будет нужно следить за счетом ведущего и много двигаться. Игра поможет усовершенствовать чувство ритма, а также развить координационные способности и точность движений.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

Также 3 августа (воскресенье) в 14.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Жестокий романс: психология и кино" (18+) практикующего психолога, когнитивиста, специалиста системного семейного и когнитивно-поведенческого подходов Елены Баишевой.

В работе психологов с фильмами есть два направления — кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор сюжета и персонажей выбранного фильма с точки зрения психологии). На лекции посетителям предложат погрузиться во второе направление. Для этого эксперт использует разные подходы к изучению поведения людей — бихевиоризм, когнитивно-поведенческую терапию и психоанализ, клиническую и экзистенциальную психологии.

Елена Баишева проведет анализ персонажей фильма "Жестокий романс" (1984, 12+). Кто был самой лучшей пассией для главной героини с точки зрения социальной психологии? Была ли у Ларисы Огудаловой любовная зависимость от Сергея Паратова? Мог ли быть другой финал у этой истории?

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cO41zG.