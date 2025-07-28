В Самаре задержали аферистку за обещание подкупить силовиков за 15 млн

28.07.2025 18:18 Читали 1

Полицейские возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении жительницы Самары. Ее подозревают в обещании подкупить силовиков.

Спецоперацию на ул. Буянова сотрудники УБОП областного главка провели 25 июля. По версии следствия, задержанной Ш. 39 лет и она обещала решить вопрос с прекращением уголовного дела за 15 млн рублей. На самом же деле деньги, вероятно, женщина просто собиралась оставить себе.

Известно, что переговоры шли в Land Cruiser на ул. Буянова, между улицами Чкалова и Маяковского. У подозреваемой уже провели обыск. Есть подозрение, что это могла быть не единственная махинация. Сейчас правоохранители проверяют женщину на причастность к другим эпизодам.