"Акрон" разгромил "Сочи" на их поле — 4:0

28.07.2025 10:16 Читали 2

В субботу, 26 июля, в Сочи, во втором туре чемпионата России "Акрон" переиграли подопечных Роберта Морено — 4:0.

Тольяттинцы вышли вперед уже на пятой минуте встречи. Голкипер южан вышел за пределы штрафной площади и не смог быстро вынести мяч, его накрыл Болдырев, мяч отскочил к Пестрякову и Дмитрий точным ударом выводит красно-черных вперед — 1:0.

На 10 минуте гости увеличили свое преимущество, после розыгрыша штрафного Пестряков сделал передачу с фланга на Джурасовича и Алекса пробил ворота Рудакова без шансов на спасение — 2:0.

На 13 минуте Максим Болдырев ушел от Игнасио Сааведры, сместился в центр и пробил дальним ударом вратаря гостей — 3:0.

Точку в матче тольяттинцы поставили на 44 минуте, с передачи Пестрякова отличился Артем Дзюба — 4:0.

Следующий матч красно-черные проведут в рамках FONBET Кубка России в Самаре 29 июля против калининградской "Балтики".