Москвичи и приморцы чаще других страдают от невнимательных соседей: статистика ВСК

По оценкам ВСК, минимум 10% обращений по страхованию квартир с начала 2025 года связаны с ответственностью клиентов компании перед соседями.
В число регионов, где проживают самые безалаберные соседи, вошли:
- Москва (41%)
- Приморский край (9%)
- Санкт-Петербург (7%)
- Тюменская область (4,5%)
- Удмуртия и Калининградская область (по 3,5%)
Максимальное количество таких происшествий с квартирами россиян происходит в начале года — 22% обращений зафиксированы в январе. В апреле соседи доставляют друг другу неудобства реже всего — 8% ЧП.
Почти 100% происшествий связаны с заливами. Реже происходят аварии систем канализации. В среднем размер ущерба по таким ЧП оценивается в 80 тыс. рублей.