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Ольга Сорокина на примере ВСК рассказала об особенностях импортоопережения в IT-инфраструктуре финансовых компаний

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Одним из ключевых вызовов российской экономики последних лет стал переход объектов критической инфраструктуры на отечественные программно-аппаратные комплексы (ПАК). В число первых отраслей, столкнувшихся с необходимостью адаптировать бизнес-процессы к новой экономической реальности, вошел финансовый сектор. У игроков рынка сформировался достаточно обширный опыт эффективного импортозамещения в IT-инфраструктуре, однако процесс непростой. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в рамках пленарной сессии "Ждать: импортоопережение vs импортовозвращение?" конференции "NexSumm 2025. Платформа для цифровой трансформации".

Страховой Дом ВСК в рамках предыдущего стратегического цикла перешел на новую целевую IT-архитектуру, начал применять открытое программное обеспечение (Open Source) вместо зарубежных коммерческих продуктов. Также в рамках исполнения требований Правительства и указаний Банка России о переходе финансовых организаций на отечественное ПО И ПАКи в ВСК запланировано развитие двух значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ).

Одним из барьеров более динамичного перехода компаний финсектора на российские IT-решения является необходимость крупных инвестиций в подобные проекты. В качестве решения в ВСК была создана собственная IDP-платформа Marlin (платформа автоматизации разработки ПО), которая способствовала повышению операционной эффективности разработчиков. Кроме того, использование облачных технологий позволяет более гибко управлять ресурсами и снизить капитальные затраты компании, в частности на покупку серверов.

Сегодня опыт ВСК позволяет не только успешно применять собственные разработки, но и предлагать новые решения другим игрокам рынка. Пример — продукт "Икс-Игрек-Зет Автоматизация", который реализует проекты корпоративной автоматизации управления и учёта на базе 1С. Таким образом, осуществляя риск-менеджмент на предприятиях, ВСК может рекомендовать партнера по решению самых острых насущных вопросов в IT-замещении ПО.

"Несмотря на стратегический вектор перехода к целевой архитектуре собственной разработки, конечно, мы не всё готовы делать собственными силами и планируем в ближайшие годы привлекать российских вендоров программного обеспечения и оборудования. Однако главный вопрос при реализации таких проектов — опыт и лайфхаки других компаний по оптимизации работы отечественных систем. Российское ПО пока, к сожалению, не выдерживает в достаточной мере текущую операционную нагрузку крупной компании финансового сектора — поэтому сейчас нам важны общие усилия — вендорам и компаниям необходимо совместно обогащать практический опыт внедрения решений, разработчикам — представлять рынку собственные решения, адаптированные под бизнес-среду", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

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Назад. 29 мая 2025
Ольга Сорокина на примере ВСК рассказала об особенностях импортоопережения в IT-инфраструктуре финансовых компаний
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