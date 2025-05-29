ПСБ Private Banking получил награду за лучшее предложение по управлению капиталом консервативных VIP-клиентов

29.05.2025 12:45 Читали 2

ПСБ Private Banking получил награду Frank Private banking Award 2025 в номинации "Лучшее предложение для консервативного private клиента" за комплексный персонализированный подход к управлению и защите капиталов состоятельных клиентов, включающий широкий спектр классических банковских продуктов и альтернативных инвестиций, таких как вложение в золото и драгоценные камни. Профессиональное сообщество отдельно отметило компетенции персональных менеджеров и высокий уровень обслуживания в офисах ПСБ Private Banking на всей территории России.

"Награда Frank RG в очередной раз подтверждает эффективность нашей стратегии по работе с клиентами Private Banking. Состоятельные клиенты особенно ценят консервативные надежные стратегии, гарантирующие защиту капитала. Поэтому в линейке ПСБ Private Banking представлен широкий набор инструментов и стратегий, обеспечивающий надежный результат при сложной рыночной конъюнктуре. Ориентируясь на запросы клиентов, мы формируем дополнительные возможности для сохранения и приумножения капиталов, используя нестандартные финансовые решения по управлению частным капиталом и структурированию активов. Полученная награда — это качественная оценка слаженной работы всей команды ПСБ Private Banking, которая ежедневно помогает клиентам и членам семей эффективно решать любые вопросы, сохраняя их доверие", — отметил старший вице-президент — директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов.

Frank Private banking Award — ежегодная финансовая премия, отмечающая ключевых игроков финансового рынка, выделяя лучшие практики в области инвестиций, клиентского сервиса и технологических инноваций. В этом году премия присуждена по итогам исследования "Private Banking в России 2025", в рамках которой эксперты аналитической и консалтинговой компании Frank RG оценили программы 14 банков.