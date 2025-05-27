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В Автотеке появились данные о задолженностях за проезд по платным дорогам

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Сервис онлайн-проверки автомобилей Автотека (проект Авито) расширил перечень данных в отчетах об истории транспортных средств. Теперь пользователи платформы смогут увидеть информацию о наличии задолженности за проезд по скоростным дорогам, управляемым Государственной компанией "Автодор".

С мая 2025 года в отчетах Автотеки в разделе "Юридическая чистота" стала доступна информация о задолженности за проезд по платным дорогам. Если долг есть, пользователь, заказавший отчет, получит детализированную информацию о нем: дату поездки, маршрут и точную сумму к оплате.

Владельцы, в свою очередь, получат уведомление о наличии задолженности при размещении объявления о продаже автомобиля на Авито. Своевременное информирование даст продавцам возможность оперативно погасить задолженность за проезд по номеру автомобиля на официальном сайте "Автодор — Платные Дороги". Это не только позволит избежать задержек при продаже, но и защитит нового владельца от штрафов за нарушения предыдущего собственника, которые могут быть выявлены уже после постановки автомобиля на учёт.

"Сегодня объем данных, доступных в наших отчетах по истории автомобиля, очень велик: мы получаем их из сотен источников, чтобы снизить риски пользователей при покупке транспортного средства. Расширение числа таких источников данных и предоставление покупателям и продавцам максимально полного объема информации по автомобилю — наша стратегическая задача. Но просто предоставить сведения сегодня недостаточно — важно помочь пользователю быстро разобраться в них и принять решение о приобретении авто. Благодаря внедрению искусственного интеллекта мы не только собираем данные из более чем 2000 источников, но и анализируем их, выделяем ключевые моменты и даем покупателям понятные рекомендации по дальнейшим действиям. Это делает проверку автомобиля еще более простой и понятной даже начинающему автовладельцу, а сделку — более безопасной", — отмечает Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.

Обновление стало возможным благодаря соглашению между компаниями, подписанному в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году.

"Благодаря нововведению процесс покупки автомобиля на платформе Авито стал прозрачнее, а процесс продажи — удобнее. Также это в значительной мере позволяет снять нагрузку с клиентского сервисного центра Автодор по обращениям от новых владельцев автомобилей, которым приходят уведомления о задолженности за проезд от предыдущих владельцев транспортных средств", — рассказал заместитель председателя правления ГК "Автодор" Константин Макиев.

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Назад. 27 мая 2025
В Автотеке появились данные о задолженностях за проезд по платным дорогам
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