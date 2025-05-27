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РСХБ интегрировал журнал для аграриев в мобильное приложение банка

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Россельхозбанк расширил функционал мобильного приложения "Свой Бизнес" для юридических лиц, добавив доступ к отраслевому информационно-аналитическому изданию для аграриев — журналу "Своё Медиа". Теперь пользователи могут получать экспертные материалы по агропромышленному комплексу напрямую в банковском приложении.

"Свой Бизнес" — это мобильное решение для корпоративных клиентов Россельхозбанка, обеспечивающее комплексное управление финансами предприятия. На текущий момент аудитория приложения составляет более 100 000 активных пользователей.

На сегодняшний день журнал объединяет более 270 000 специалистов из России и стран СНГ. В его архиве представлено более 1900 аналитических статей и более 1100 тематических видеоматериалов. Так, "Своё медиа" входит в число крупнейших в России информационно-образовательных ресурсов, который освещает аспекты агробизнеса: новости агротехнологий, обзоры изменений в аграрном законодательстве, меры государственной поддержки, экспертные рекомендации по прикладному фермерству и другие полезные материалы.

Платформа также предоставляет доступ к онлайн-трансляциям с участием ведущих экспертов отрасли, включая ученых, представителей агротех-стартапов и разработчиков технологических решений.

"Интеграция журнала "Своё медиа" в банковское приложение РСХБ позволит объединить возможности финансового менеджмента и актуальной отраслевой экспертизы в едином цифровом пространстве. Данное решение оптимизирует доступ пользователей к критически важной информации, сокращая временные затраты на поиск актуальных данных. Этот шаг укрепляет позиции РСХБ как ключевого института, поддерживающего цифровизацию и образовательное развитие агробизнеса в России", — считает заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

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Назад. 27 мая 2025
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