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В Самаре состоится речной парад судов

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В канун великого праздника 80-летия Победы и в честь открытия пассажирской навигации в регионе в Самаре состоится речной парад судов. Действие пройдет в акватории Волги в пределах Некрасовского спуска Самарской набережной. Наблюдать за происходящим смогут все желающие.

В речном параде будут задействованы скоростные суда "Валдай-45Р", "МПКС", "Речной-46", "Александр-2" - пассажирские теплоходы, ежедневно курсирующие по внутренним водным маршрутам Самарской области. В этот день суда с флагами Победы торжественно пройдут вдоль берега Самарской набережной в знак развития речного флота.

Помимо водной части торжества, праздник состоится и на самой набережной: для жителей и гостей региона прозвучат любимые военно-патриотические песни в исполнении музыкантов самарской кавер-группы.

В мероприятии, возрождающем традицию водных парадов в регионе, примут участие почетные гости, представители судоходных компаний и учащиеся профильных образовательных учреждений - они возложат цветы к памятнику речникам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны.

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Назад. 07 мая 2025
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