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Экс-главе криминальной милиции и предполагаемым членам группы "Индейцы" вынесли вердикт

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В Самарском облсуде присяжные вынесли вердикт по громкому делу, в котором фигурировал бывший начальник криминальной милиции Новокуйбышевска Игорь Шевяхов. Ему и предполагаемым подельникам вменяли ряд тяжких преступлений.

"Присяжные сказали, что все подсудимые виновны. Следующее заседание назначили на 13 мая, судья уйдет в совещательную комнату. Когда будет приговор - пока неизвестно", - сообщил один из участников процесса.

Напомним, громкая история началась в 2011 году. Житель Новокуйбышевска Валерий Плотников тогда находился на лечении в больнице. 24 января мужчина сказал соседу по палате, что выйдет на 10 минут к пришедшему навестить его человеку. Больше Плотникова не видели.

"Я сразу стала говорить следователям, кого подозреваю. Мы ведь с братом были очень близки. И он мне рассказывал, что происходило следующее. С детства он дружил с Игорем Шевяховым. Парни выросли, Шевяхов пошел работать в милицию, а мой брат, как тогда модно было, - в бандиты. Но общение с Шевяховым не прекращалось", - говорила Татьяна Плотникова.

Татьяна рассказывала, что в какой-то момент брат захотел начать тихую жизнь. Но в тот период ОПГ якобы хотела "отжать" новокуйбышевскую нефтебазу "Коралл" у Юрия Бочкарева. Предположительно, каких-то целей достигли.

"Брат мне говорил, что якобы после этого Шевяхов должен был ему 2 млн, но отдавать не хотел. Брат на эти 2 млн собирался купить себе квартиру да и жить спокойно. И вот брат начал требовать деньги. Даже угрожал дать показания в суде, что его заставили подкинуть наркотики бизнесмену. И как раз накануне заседания в суде, когда брат должен был дать эти показания, он исчезает", - объясняла Татьяна.

Позже Шевяхов покинул должность в МВД. А в 2020 г. следователи вышли на предполагаемых соучастников убийства - Быкова и Бунтовского. Еще через некоторое время, 2 октября, арестовали и Шевяхова. Уголовное дело Следственный комитет возбудил по статье "Убийство".

По версии следствия, в регионе действовала группировка, в которую входили Сергей Коптелов, Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов, Виталий Горецкий и другие. 24 января 2011 г. около трикотажной фабрики в Новокуйбышевске Быков и Бунтовский по указанию Коптелова задушили Валерия Плотникова. Тело сбросили в Волгу. По данным правоохранителей, подстрекал к убийству Игорь Шевяхов.

Во время расследования появились и новые обвинения.

"В уголовном деле сейчас есть эпизоды об убийстве В.Ю.Плотникова, о грабеже в отношении И.А.Лашковского, причинении тяжкого вреда здоровью А.А.Меликсетяна, о вымогательстве денег у А.В.Белоусова и Ю.А.Бочкарева, умышленном повреждении имущества А.В.Маркосяна", - сообщали следователи.

Судебный процесс закрыли от журналистов. Но известно, что однажды по делу уже распустили коллегию присяжных.

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Назад. 07 мая 2025
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