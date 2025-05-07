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Новые кинооткровения от "Ростелекома": "История нашей Победы" уже на Wink.ru

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"Ростелеком" разместил третий сезон кинооткровений о семейных ценностях "Потому что мы — семья" в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Новый документальный фильм "История нашей Победы" продолжает социальный проект компании и рассказывает о подвигах героев Великой Отечественной войны через призму семейных историй.

"История нашей Победы" — это десять уникальных историй, которые пересказывают потомки героев Великой Отечественной войны. Среди них Александр Пунин, потомственный связист и сотрудник "Ростелекома" в Брянске, бабушка которого воевала в партизанском отряде. Отец протоиерея Иоанна Каледы, еще одного героя фильма, был радистом дивизиона "Катюш". Людмила Лосева из Смоленска рассказала историю своей тети, которая тайком от родителей записалась на курсы связистов и в 17 лет добровольно отправилась на фронт.

Помимо самого фильма, в онлайн-кинотеатре Wink.ru можно посмотреть запись его обсуждения, которое состоялось на премьерном показе в Волгограде. Герои проекта и его создатели рассказали, как сохраняют память о событиях Великой Отечественной войны в своих семьях, передавая ее из поколения в поколение, и почему сегодня особенно важно. К дискуссии также присоединилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая рассказала историю своей семьи о Победе.

Владислав Ариарал, режиссер проекта "Потому что мы — семья":

"Во время съемок фильма я не раз задавался вопросом, в чем заключается ценность памяти о событиях Великой Отечественной войны. Ответ оказался простым: чтобы ценить то, что у нас есть сегодня. Именно поэтому нам было важно не просто пересказать истории, а передать чувства наших рассказчиков. Надеюсь, у нас это получилось".

Александр Пунин, участник проекта, сервисный инженер "Ростелекома":

"Когда я рассказываю о родных своим детям, то испытываю душевный трепет. После войны мои бабушка и дедушка работали в отрасли связи, наверное, от них мне достался по наследству "ген связиста". Понимая, что они пережили, я создал отряд "Связист", занимающийся поиском останков солдат, пропавших без вести в Великую Отечественную войну. Ведь каждая семья должна знать о судьбе своих родственников".

Специальные показы "Истории нашей Победы" пройдут в мае и июне 2025 года в Брянске, Калуге, Кирове, Красноярске, Новосибирске, Оренбурге, Самаре, Смоленске, Улан-Удэ и поселке Павлоградка Омской области.

Социальный проект "Потому что мы — семья" высоко оценили зрители и профессионалы. В 2024 году проект получил международную награду в сфере коммуникаций Eventiada и бизнес-премию "Большая рыба" от издания Sostav, а в марте 2025 года — Национальную премию "Наш вклад".

Первый и второй сезоны кинооткровений доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru бесплатно.

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Назад. 07 мая 2025
Новые кинооткровения от "Ростелекома": "История нашей Победы" уже на Wink.ru
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