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ВСК признана самой инновационной страховой компанией России

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Страховой Дом ВСК занял первое место в рейтинге инновационности страховых компаний за 2024 год по версии фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ).

Исследование проводилось аналитиками Sk Финтех Хаба при содействии резидентов Сколково — Bankiros и Dsight. Методика ранжирования основывалась на открытых данных, доступных для изучения и прошедших верификацию. Как отметили создатели рейтинга, ВСК использует все инструменты поиска и внедрения инноваций, а также демонстрирует максимальный уровень информационной открытости.

В частности, ВСК стала лидером по инновационной оргструктуре — у компании отмечен собственный корпоративный акселератор. Также Страховой Дом вошел в тройку лучших компаний в рамках сотрудничества со стартапами и стал вторым в блоке цифровых сервисов, выведя на рынок три инновационные страховые программы.

ВСК первой в индустрии приняла участие в пилоте Open API на площадке Ассоциации ФинТех, а затем масштабировала проект по обмену данными с "ЭРА-ГЛОНАСС" — госинформсистема аварийного оповещения была интегрирована с ВСК через API. Благодаря реализации проекта урегулирование страховых случаев в компании значительно ускорилось и также улучшились показатели по борьбе с мошенничеством. Уже сейчас в ВСК доля проникновения искусственного интеллекта в бизнес-процессы составляет 11%.

"Развитие страховой отрасли невозможно представить без внедрения инноваций. Искусственный интеллект открывает возможности для создания новых продуктов и сервисов, внедрения эффективных прогностических моделей, повышения скорости базовых процессов и улучшения клиентского сервиса. Мы на системной основе отслеживаем процент маржинальной прибыли от искусственного интеллекта и долю его проникновения в бизнес-процессы компании", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 07 мая 2025
ВСК признана самой инновационной страховой компанией России
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