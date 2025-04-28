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Алмазы, кристаллы и монеты: популярные игровые валюты теперь доступны на платформе "Ростелекома"

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"Ростелеком" обновил свою игровую платформу, открыв возможность приобретения внутренней валюты мобильных и компьютерных игр — алмазов, кристаллов, монет, робуксов и юси.

Фанаты игр с многомиллионными аудиториями теперь могут пополнить свой кошелек прямо на платформе "Игрового" от "Ростелекома" на выгодных условиях, среди них — геройская стрелялка Apex Legends, захватывающая мобильная игра Free Fire, аниме-игра Genshin Impact, командная видеоигра в жанре MOBA Mobile Legends: Bang Bang, онлайн-игра в жанре королевской битвы PUGB Mobile и популярная среди детей и подростков метавселенная Roblox. Стоимость игровой валюты в среднем на 20% ниже, чем на альтернативных площадках.

Внутриигровая валюта позволяет геймерам быстрее развивать и улучшать персонажей, приобретать эксклюзивные виды оружия и даже редких питомцев. Оплатить покупку можно банковской картой или с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Сразу после оплаты пользователь получает код и подробную инструкцию по его активации.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":

"Геймерский рынок в России активно развивается, охватывая людей совершенно разных возрастов. Мы в "Ростелекоме" стараемся максимально учесть потребности геймеров: внимательно следим за трендами и регулярно предлагаем новые продукты на игровой платформе. Особое внимание уделяем вопросам кибербезопасности — мы работаем только с проверенными издательствами и ИТ-решениями".

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Новости

Назад. 28 апреля 2025
Алмазы, кристаллы и монеты: популярные игровые валюты теперь доступны на платформе "Ростелекома"
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