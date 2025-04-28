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"Акрон" сыграл вничью в матче с "Химками" — 2:2

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В воскресенье, 27 апреля, в Химках в 26 туре чемпионата России "Акрон" сыграл вничью с подопечными Магомеда Адиева — 2:2.

Тольяттинцы вышли вперед уже на 12 минуте, Фернандес сделал длинную передачу на Дзюбу, и Артем головой перекинул Кокарева — 1:0. Проходят 12 минут и химчане сравнивают счет, Бакаев бьет по воротам и после серии рикошетом Константин Савичев, касаясь, переправляет мяч в сетку — 1:1.

Спустя пять минут Эсковаль наступает на голеностоп Бакаева в штрафной, и арбитр без замедлений указывает на точку. Вера с пенальти выводит "Химки" вперед — 1:2. На 67 минуте после подачи с углового Дзюба выиграл вверх и сделал скидку в центр, Заболотный выбил мяч, который перехватил Эсковаль и пробил через себя, поставив точку в матче — 2:2.

Следующий матч тольяттинцы проведут 2 мая в Самаре против махачкалинского "Динамо".

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Назад. 28 апреля 2025
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