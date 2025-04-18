На 22 дорогах Самары переделают организацию дорожного движения

Заказчиком выступает муниципальный Центр организации дорожного движения. Подрядчик должен будет провести анализ существующей дорожно-транспортной ситуации на обозначенных в техзадании улицах и подготовить проектные решения по организации движения. Также специалисты должны представить расчет объемов строительно-монтажных работ и оценку эффективности предложенных решений.
В список дорог, где планируются изменения, входят улицы, которые располагаются в разных районах города, в том числе Солнечная, Молодежная, Георгия Димитрова, Александра Матросова, Черемшанская. Посмотрите весь перечень участков и карту.
В конкурсной документации уточняется, что проектные решения должны включать предложения (мероприятия) по:
- организации движения транспортных средств, в том числе маршрутных и грузовых;
- скоростному режиму, включая введение зональных ограничений;
- обустройству остановок общественного транспорта;
- пропуску или введению ограничений на движение транзитных транспортных средств;
- введению одностороннего и реверсивного движения;
- расширению проезжей части
- переустройству отдельных участков, пересечений или примыканий,
- обустройству заездных карманов, въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги; размещению искусственных сооружений;
- организации движения пешеходов, в том числе по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям, местоположению и обустройству наземных (нерегулируемых, регулируемых) и внеуличных (надземных, подземных) пешеходных переходов и их обустройству, обеспечению беспрепятственного передвижения инвалидов;
- организации движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ);
- размещению велосипедных и велопешеходных дорожек, велосипедных полос, мест для стоянки велосипедов и СИМ;
- организации движения транспортных средств и пешеходов на железнодорожных переездах (при наличии);
- размещению и обустройству парковок (парковочных мест);
- организации работы светофоров, включая корректировку режимов их работы, введение светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог, а также их координации (при наличии дополнительного обоснования);
- размещению искусственных неровностей.
Выбрать подрядчика планируют в конце апреля, а справится с работой он должен будет до 15 ноября 2025 года. Стоимость контракта — 1,46 млн рублей.
"Цель проведения работ — повышение безопасности движения, уровня текущего содержания дорог и технических средств организации дорожного движения, снижение предпосылок возникновения ДТП, оптимизация условий движения транспортных средств и пешеходов, увеличение эффективности использования пропускной способности улиц", — указал центр в техзадании.