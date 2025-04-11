В Самаре по вечерам и ночам будут ограничивать движение по Московскому шоссе

11.04.2025 09:23 Читали 5

В ночь с 10 на 11 апреля в Самаре начнут ремонт дороги на участке Московского шоссе от въезда в город до проспекта Кирова. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Дорогу начнут фрезеровать на участке от въезда в город по направлению к памятнику штурмовику Ил-2. Работы будут проводить ночью с 20:00 до 6:00 с ограничением движения по полосам.

Затем рабочие проведут фрезерование проезжей части от выезда из города в сторону проспекта Кирова. Параллельно специалисты займутся устройством верхнего слоя асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем.

Напомним, ремонт Московского шоссе стартовал 1 апреля. Работы проводятся на участке от проспекта Кирова до дороги "Подъезд к Самаре от М-5 "Урал" для устранения колейности. Начал подрядчик с ремонта дождеприемных колодцев. Срок завершения всех работ - 1 сентября 2025 года.

Между тем минтранс продолжает судиться с предыдущем подрядчиком ремонта Московского шоссе из-за колейности. В апреле в арбитраже представят результаты экспертизы дороги.