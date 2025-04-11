В Самаре по вечерам и ночам будут ограничивать движение по Московскому шоссе

Дорогу начнут фрезеровать на участке от въезда в город по направлению к памятнику штурмовику Ил-2. Работы будут проводить ночью с 20:00 до 6:00 с ограничением движения по полосам.
Затем рабочие проведут фрезерование проезжей части от выезда из города в сторону проспекта Кирова. Параллельно специалисты займутся устройством верхнего слоя асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем.
Напомним, ремонт Московского шоссе стартовал 1 апреля. Работы проводятся на участке от проспекта Кирова до дороги "Подъезд к Самаре от М-5 "Урал" для устранения колейности. Начал подрядчик с ремонта дождеприемных колодцев. Срок завершения всех работ - 1 сентября 2025 года.
Между тем минтранс продолжает судиться с предыдущем подрядчиком ремонта Московского шоссе из-за колейности. В апреле в арбитраже представят результаты экспертизы дороги.
Госконтракт на ремонт Московского шоссе стоимостью 1,2 млрд руб. минтранс заключил с АО "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН". Это известный федеральный подрядчик, получает заказы от Росавтодора и госкомпании "Автодор", занимается проектированием, строительством и ремонтов дорог, мостостроением. В структуру компании входит АО "КК "Обход Тольятти", которая заключила с самарскими властями концессионное соглашение на строительство трассы "Обход Тольятти", в том числе Климовского моста через Волгу. Сейчас компания собирает плату за проезд по этой дороге и занимается ее содержанием.