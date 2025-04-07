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Игоря Сиротенко объявили в международный розыск

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Следственный комитет сообщил об объявлении в розыск Игоря Сиротенко. Его подозревают в создании банды.

"СУ СК России по Самарской области продолжает расследовать уголовное дело по п. "а, д, з, н" ст. 102 УК РСФСР ("Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, общеопасным способом"), ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ ("Создание и участие в банде"). Организатору банды И.В.Сиротенко предъявлено заочное обвинение в совершении этих преступлений. В апреле 2025 г. суд по ходатайству следователя заочно избрал обвиняемому меру пресечения - заключение под стражу. Сиротенко объявлен в международный розыск", - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Правоохранители просят всех, кому известно о местонахождении обвиняемого, а также о других пострадавших от Сиротенко или от иных участников банды, обращаться по круглосуточному номеру: 8(846) 300-7-114. Следователи гарантируют конфиденциальность.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в ноябре 2022 г. по факту поджога магазина ритуальных услуг на ул. Авроры, повлекшего гибель двух человек, следователи установили, что один из исполнителей преступления, который находится в международном розыске, является участником ОПГ "сиротинские". Указывалось, что банда названа по фамилии лидера.

По неофициальным данным, Сиротенко уже имел беседу со следователями, но, возможно, тогда не хватало данных для предъявления обвинения. Кроме того, его уже не раз увязывали с нападениями и "разборками" в регионе. Сообщалось, что "Сиротинская" группировка образовалась в Тольятти в 1990-е. В СМИ ее даже считали зачинщиком "Второй Великой рэкетирской войны в Тольятти". "Сиротинским" же СМИ приписывали перестрелку с "Шейкинской" группировкой в 1993 г. у гостиницы "Жигули".

СМИ также публиковали громкую историю о нападении на местного авторитета Сергея Киреева. Предполагалось, что он занимал "должность" смотрящего за бизнесом лидера ОПГ Игоря Сиротенко.

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Новости

Назад. 07 апреля 2025
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