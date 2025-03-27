Как построить эффективную команду: итоги онлайн-интенсива StartupSamara

Основные выводы мероприятия
— Роль руководителя в команде
Эффективное управление начинается с лидерства. Руководитель задает общий вектор движения, формирует корпоративную культуру и напрямую влияет на результативность бизнеса.
— Как оценивать и оптимизировать команду
Стратегия ПРОК позволяет объективно оценить сотрудников, выявить ключевых игроков и определить слабые звенья в команде.
— Мотивация сотрудников: что работает
Материальное вознаграждение важно, но долгосрочная вовлеченность строится на прозрачности, обратной связи и возможностях для развития.
— Делегирование без потери контроля
Передача задач не должна приводить к снижению качества. Четкие процессы, контрольные точки и ответственность внутри команды помогают руководителю освободить время для стратегических задач.
— Масштабирование через системный подход
Бизнес растет, когда внутри команды выстроены понятные процессы, KPI и регулярная обратная связь.
Запись вебинара доступна на странице StartupSamara во ВКонтакте, где собрана обширная видеотека с материалами по развитию бизнеса: маркетинговые стратегии, юридические аспекты предпринимательства, построение и управление командой, привлечение инвестиций, а также практические рекомендации по продажам и масштабированию проектов.
Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.