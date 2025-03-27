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Как построить эффективную команду: итоги онлайн-интенсива StartupSamara

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12 марта состоялся онлайн-интенсив "Построение эффективной команды в новых реалиях", организованный StartupSamara. Спикером встречи выступила Дарья Гришанина — бизнес-тренер, эксперт по продажам и управлению персоналом. Участники обсудили ключевые стратегии создания сильной команды, способы повышения мотивации сотрудников и грамотное делегирование.

Основные выводы мероприятия

— Роль руководителя в команде

Эффективное управление начинается с лидерства. Руководитель задает общий вектор движения, формирует корпоративную культуру и напрямую влияет на результативность бизнеса.

— Как оценивать и оптимизировать команду

Стратегия ПРОК позволяет объективно оценить сотрудников, выявить ключевых игроков и определить слабые звенья в команде.

— Мотивация сотрудников: что работает

Материальное вознаграждение важно, но долгосрочная вовлеченность строится на прозрачности, обратной связи и возможностях для развития.

— Делегирование без потери контроля

Передача задач не должна приводить к снижению качества. Четкие процессы, контрольные точки и ответственность внутри команды помогают руководителю освободить время для стратегических задач.

— Масштабирование через системный подход

Бизнес растет, когда внутри команды выстроены понятные процессы, KPI и регулярная обратная связь.

Запись вебинара доступна на странице StartupSamara во ВКонтакте, где собрана обширная видеотека с материалами по развитию бизнеса: маркетинговые стратегии, юридические аспекты предпринимательства, построение и управление командой, привлечение инвестиций, а также практические рекомендации по продажам и масштабированию проектов.

Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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Новости

Назад. 27 марта 2025
Как построить эффективную команду: итоги онлайн-интенсива StartupSamara
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