Киберпреступники украли у самарцев 3,5 млрд рублей

По его словам, ущерб от киберпреступлений составляет 3,5 млрд рублей. Пострадали 5,5 тыс. жителей, в том числе 1,2 тыс. пенсионеров, которые отдают мошенникам последние деньги.
"Доля киберпреступлений постоянно растет. Уже сейчас мы понимаем, что по итогу первого полугодия 2025 года она достигнет 40%. Ежедневно мы выявляем многомиллионные хищения", — отметил Игорь Иванов.
Начальник ГУ МВД отметил, что для борьбы с киберпреступлениям наращивается штат квалифицированных в этой области полицейских, налажено взаимодействие с банками и ведется профилактическая работа в СМИ, социальных сетях, чтобы граждане не поддавались на слова мошенников. Однако зачастую "обработка" столь серьезная, что граждане приходят в банки снимать деньги как под гипнозом. Хотя были и случаи, когда с помощью сотрудников банков и оперативной реакции полицейских хищение денег удавалось предотвратить.