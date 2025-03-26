Киберпреступники украли у самарцев 3,5 млрд рублей

26.03.2025 15:32 Читали 3

В 2024 году в Самарской области были зафиксированы 48,5 тыс. преступлений. Из них 34% совершены с использованием кибертехнологий. Более половины таких преступлений не раскрыты. Об этом 25 марта на заседании губдумы сообщил начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов.

По его словам, ущерб от киберпреступлений составляет 3,5 млрд рублей. Пострадали 5,5 тыс. жителей, в том числе 1,2 тыс. пенсионеров, которые отдают мошенникам последние деньги.

"Доля киберпреступлений постоянно растет. Уже сейчас мы понимаем, что по итогу первого полугодия 2025 года она достигнет 40%. Ежедневно мы выявляем многомиллионные хищения", — отметил Игорь Иванов.

Начальник ГУ МВД отметил, что для борьбы с киберпреступлениям наращивается штат квалифицированных в этой области полицейских, налажено взаимодействие с банками и ведется профилактическая работа в СМИ, социальных сетях, чтобы граждане не поддавались на слова мошенников. Однако зачастую "обработка" столь серьезная, что граждане приходят в банки снимать деньги как под гипнозом. Хотя были и случаи, когда с помощью сотрудников банков и оперативной реакции полицейских хищение денег удавалось предотвратить.