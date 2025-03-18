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"Навстречу агротеху": Россельхозбанк запускает новый сезон программы для победителей олимпиад

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Россельхозбанк открывает прием заявок во второй сезон мотивационной программы "Навстречу агротеху". Участие в ней могут принять школьники из 9-11 классов. Победители смогут получить дополнительную ежемесячную стипендию при поступлении в агровуз.

Программа "Навстречу агротеху" помогает в обучении и карьерном развитии будущих специалистов в одной из самых перспективных и быстроразвивающихся отраслей экономики — агробиотехнологии. Программа предоставляет участникам возможность изучить новейшие тренды в агросфере и открыть для себя перспективы развития в этой отрасли.

В рамках программы талантливые школьники смогут получить дополнительную ежемесячную стипендию 15 000 рублей при поступлении в агровуз-партнер Россельхозбанка, а также ценные призы и оплачиваемые стажировки в агрохолдингах.

Присоединиться к программе смогут участники четырех олимпиадных треков:

1. Агрономические науки — Научно-технический конкурс РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева "Старт в науку" и Олимпиада школьников РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева;

2. Робототехника в АПК — Всероссийский конкурс юных аграриев имени К. А. Тимирязева;

3. Генетика — Всероссийская олимпиада по агрогенетике "Иннагрика";

4. Искусственный интеллект в АПК, агротех и финтех — школьный акселератор "Стартап за партой" и хакатон AgroCode Hack.

В новом сезоне программу поддержат ведущие агрохолдинги России, такие как "Дары Малиновки", "ЭКО-культура", АО фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева и другие. Эти компании предоставят победителям дополнительные стипендии и возможности для карьерного роста, и развития.

"Программа "Навстречу агротеху" — это инвестиция в будущее АПК, способствующая привлечению молодых, энергичных и высококвалифицированных специалистов в отрасль. В прошлом сезоне в программе приняло участие более 25 тыс. школьников из 50 регионов России. 76 участников стали победителями, заняв призовые места в пяти авторитетных олимпиадах и конкурсах в области агропромышленного комплекса. Это бесценный опыт, который поможет им не только закрепить теоретические знания на практике, но и совершить первые карьерные шаги в крупнейших агрохолдингах", — рассказала заместитель Председателя Правления РСХБ Елена Батурова.

"Школьники, увлекающиеся естественными науками, в скором времени будут развивать сельское хозяйство страны. Участие в проектах по аграрной тематике помогает им познакомиться с агробиотехом и увидеть перспективы работы в АПК, а отрасль получает будущих высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих продовольственную безопасность государства. Замечательно, что, осваивая перспективные профессии агротеха, ребята могут рассчитывать на постоянную финансовую поддержку от Россельхозбанка в течение всего периода обучения", — отметил Владимир Авдеенко, заместитель исполнительного директора — директор по агробиотехнологиям компании "Иннопрактика".

Заявки на участие в программе принимаются на сайте svoevagro.ru/olympiad.

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Назад. 18 марта 2025
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