16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Россельхозбанк использует ИИ для продвижения фермерской продукции в мобильном приложении

Читали 4

Россельхозбанк запускает инновационный проект по использованию искусственного интеллекта для комплексного продвижения фермерской продукции в мобильном приложении. Технология позволяет автоматически создавать персонализированный контент, включая тексты на языках народов России и уникальные иллюстрации, учитывая культурные особенности различных регионов страны.

Предпосылками для запуска проекта стала необходимость эффективного продвижения фермерской продукции в мобильном приложении. Ключевая задача проекта — комплексная автоматизация процессов создания и распространения контента в мобильном приложении для помощи фермерам.

Система анализирует данные о фермерах и их продукции из базы Россельхозбанка для создания персонализированного контента. Технология учитывает особенности мобильного формата при генерации материалов, что обеспечивает максимальную эффективность продвижения.

Искусственный интеллект обеспечивает автоматическую генерацию уникальных иллюстраций с учетом местных культурных традиций, а также формирование персонализированных описаний товаров и рекламных материалов. Технология также позволяет адаптировать контент под различные форматы продвижения в приложении и проводить автоматический анализ эффективности созданных материалов.

Одной из особенностей проекта стало создание контента для представителей более чем 20 национальностей, проживающих в России. Наиболее распространенными являются татарский язык с 5,5 миллиона носителей, а также башкирский и чеченский — каждым владеют по 1,4 миллиона человек. Чувашский используют 1,1 миллиона граждан. Также широко распространены аварский, даргинский, осетинский, якутский, бурятский и тувинский языки. При этом фермеры часто ограничены в ресурсах для создания качественного мультиязычного контента, что существенно снижает их возможности по продвижению продукции среди национальных аудиторий. ИИ помогает ответить на этот вызов. Первые результаты применения технологии демонстрируют значительное увеличение охвата аудитории и рост продаж в регионах с высокой долей носителей национальных языков.

"Разработанное решение использует новейшие достижения в области искусственного интеллекта для создания эффективной системы продвижения фермерской продукции в цифровой среде. Технология не только автоматически создает качественный контент на национальных языках, но и адаптирует его с учетом культурных особенностей каждого региона. Особенно важно, что система генерирует весь комплекс необходимых материалов — от описаний товаров до рекламных баннеров, учитывая локальную специфику и предпочтения пользователей. Это дает фермерам возможность существенно сократить затраты на продвижение, при этом получая доступ к широкой аудитории через современные цифровые каналы", — комментирует Елена Батурова, заместитель председателя Правления Россельхозбанка.

Версия для печати

Новости

Назад. 18 марта 2025
"Навстречу агротеху": Россельхозбанк запускает новый сезон программы для победителей олимпиад
Россельхозбанк использует ИИ для продвижения фермерской продукции в мобильном приложении
Т1 Иннотех разработал LLM-агент для анализа цен в закупках
Корпоративное хранилище данных "Уральских авиалиний" будет "русифицировано"
Страховой Дом ВСК пополнил портфолио своих продуктов: "Каско с топливом" для автопарков
Представители РСХБ и РССМ подписали соглашение о сотрудничестве в Самарской области
ВСК в 2024 году выплачивала клиентам свыше 141 млн рублей в день

В России и мире

"Бег с препятствиями": Авито Работа представила новую рекламную кампанию для работодателей

Авито Работа запустила новую рекламную кампанию, направленную на работодателей. В видеоролике герои становятся участниками забега с препятствиями. Бренд сравнил процесс найма сотрудников на современном рынке труда со спортивной дисциплиной: чтобы успешно прийти к финишу, предприниматели и HR-специалисты могут воспользоваться онлайн-сервисом и сделать подбор кандидатов проще. В рамках кампании задействованы OLV и диджитал-баннеры, интеграции на радио, в блоги и подкасты, а также запущен геймифицированный спецпроект для тех, кто занимается наймом.

К премьере фильма "Пальма 2" Авито запустил проект в поддержку животных из приютов

20 марта в прокат выходит семейная кинокартина "Пальма 2". Сиквел продолжит рассказ об истории овчарки Пальмы и покажет ее нового друга — медвежонка Мансура. Зрители увидят невероятные приключения героев в тайге, основанные на реальных событиях.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

В Самаре прошли повторные общественные обсуждения по вопросу строительства небоскребов на Московском шоссе. Результаты оказались схожи с предыдущими. Большинство участников поддержали проект. И на этот раз, судя по всему, их мнения могут быть учтены.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Авито Авто на ForAuto 2025: цифровая эволюция меняет привычки покупателей автомобилей

Авито Авто выступил стратегическим партнером XV ежегодного форума ForAuto 2025 "Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы". В рамках мероприятия ведущие эксперты отрасли обсудили актуальные тенденции и перспективы развития отечественного автомобильного рынка. В форуме приняли участие Константин Болдырев, руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования Авито Авто, Елизавета Курчатова, руководитель B2B-маркетинга Авито Авто и Автохаба, и Гаджи Курбанов, генеральный директор Автохаба, сообщает пресс-служба компании.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Паводок угрожает 10 районам Самарской области

Весной 2025 г. возможно подтопление территорий Самарской области из-за разлива пяти рек: Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Самара и Большой Кинель. В реках Чагра и Сызранка уже наблюдается повышение уровня воды. Такие данные приводит региональное МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

На перекрестке улиц Демократической и Арены в Самаре введена временная схема движения транспорта

В Самаре на участке ул. Демократической на пересечении с ул. Арены действует временная схема организации дорожного движения, которая запрещает водителям производить маневры левого поворота в обоих направлениях с ул. Демократической.

Он и она