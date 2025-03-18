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Представители РСХБ и РССМ подписали соглашение о сотрудничестве в Самарской области

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Предметом соглашения между Самарским филиалом Россельхозбанка (РСХБ) и региональным отделением Российского союза сельской молодежи (РССМ) является установление партнерских отношений сторон в целях разработки и реализация программ и проектов, направленных на поддержку социальных, творческих, образовательных и предпринимательских инициатив сельской молодежи, осуществление мер по развитию сельских территорий, возрождению села, его духовного и культурного наследия, традиций сельской жизни.

"Это соглашение открывает новые возможности для поддержки и развития инициатив нашей молодежи в сельской местности. Мы намерены совместно реализовывать проекты, направленные на улучшение качества жизни на селе, поддержку образовательных программ и профориентацию. Уверен, что наше сотрудничество станет важным шагом к созданию условий для активного участия молодежи в жизни аграрного сектора и вдохновит молодых людей на реализацию своих идей. Впереди много интересных инициатив и проектов!" — сказал руководитель Самарского РО ОМОО "РССМ" Николай Березин.

Россельхозбанк осуществляет целый комплекс инициатив по поддержке аграрного образования. Среди них грантовая поддержка молодых ученых, "Школа фермера", платформа поиска работы и образования Я в Агро, "Школа агротуризма", международная школа БРИКС на базе РУДН, агроклассы, стипендиальная программа Россельхозбанка для талантливых студентов и аспирантов аграрных вузов. Так, в 2024/2025 учебном году удостоены именных стипендий Россельхозбанка 5 студентов и 1 аспирант Самарского государственно аграрного университета. РСХБ расширил категорию стипендиатов. Претендовать на стипендию теперь могут также учащиеся первого курса — победители олимпиад программы Россельхозбанка "Навстречу агротеху". Также в 2025 году Самарский филиал планирует участие в 12 волне проекта "Школа фермера".

"Главное в развитии сельского хозяйства — это молодые профессиональные кадры. Поэтому нам важно мотивировать молодежь и показывать, что сельское хозяйство — это динамично развивающаяся отрасль, здесь можно эффективно трудиться и получать отличные результаты работы", — отметил директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

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Назад. 18 марта 2025
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