"Крылья Советов" уступили "Акрону" - 0:2

10.03.2025 07:54 Читали 2

В воскресенье, 9 марта, в Самаре в двадцатом туре чемпионата России "Крылья Советов" уступили тольяттинскому "Акрону" - 0:2.

По сравнению с матчем в Краснодаре состав самарцев претерпел два изменения: вместо Печенина и Гапонова с первых минут вышли Ороз и Галдамес.

Первыми счет открыли тольяттинцы в начале первого тайма, на 9-й минуте после подачи с углового Максим Кузьмин отдал передачу в центр на Дзюбу, который забил 234 гол и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

В перерыве гости неожиданно заменили вратаря, вместо Васютина вышел Волков. Самарцы имели шансы, чтобы сравнять счет, но на 83-й минуте Стефан Лончар увеличл преимущество гостей - 0:2,

Хозяева не сдавались, и Иван Сергеев сократил счет, но после просмотра ВАР мяч отменили из-за офсайда. Матч окончился победой подопечных Заура Тедеева - 0:2.

На дерби присутствовал 13391 зритель.

Следующий матч зелено-бело-синие проведут 15 марта в Каспийске против махачкалинского "Динамо".

Следующий домашний матч тольяттинцам предстоит в рамках Кубка России 12 марта в Самаре. Соперником станет московский "Спартак", а очередной матч в чемпионате России красно-черные сыграют 16 марта в Самаре против ЦСКА.