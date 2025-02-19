"Крылья" подписали Антона Зиньковского и Луку Гагнидзе

19.02.2025 18:04 Читали 16

"Крылья Советов" достигли договоренностей со "Спартаком" и "Динамо". Футболисты перешли в самарский клуб, сообщает пресс-служба ФК.

"Крылья Советов" и "Спартак" согласовали условия аренды 28-летнего полузащитника Антона Зиньковского. В этом сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах за "Спартак", где отдал три результативные передачи.

Полузащитник выступал за "Крылья Советов" с 2019 по 2022 год. Он провел за команду 117 матчей и отметился 17 забитыми мячами.

Также были достигнуты договоренности с московским "Динамо" о переходе полузащитника Луки Гагнидзе на правах аренды до конца сезона 24/25. В нашем клубе футболист будет выступать под 34 номером.

В текущем сезоне на его счету 11 матчей за бело-голубых во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 1 передачу. Гагнидзе имеет опыт выступления за национальные сборные Грузии.