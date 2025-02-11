Испытания завершены: первые двадцать базовых станций "БУЛАТ" переведены в коммерческую эксплуатацию

11.02.2025 18:58 Читали 4

"Ростелеком" завершил перевод в коммерческую эксплуатацию первых двадцати базовых станций (БС) стандартов GSM/LTE-1800 компании "БУЛАТ", которые прошли успешные полевые испытания на сегменте технологической инфраструктуры "Ростелекома" в Нижегородской области. Практические результаты с применением целевой аппаратной платформы и программного обеспечения показали, что оборудование готово к использованию на сети, в том числе для реализации федеральных задач, например, в проекте устранения цифрового неравенства, а также обслуживания на сети коммерческих операторов мобильной связи.

Базовые станции переведены в коммерческую эксплуатацию с использованием мульти-операторской базовой сети (технология MOCN¹), что позволяет четырем операторам мобильной связи совместно использовать единую инфраструктуру сети радиодоступа (шеринг).

Сегодня БС обслуживают более 4,5 тыс. абонентов сети мобильного оператора Т2, проживающих в малых населенных пунктах Нижегородской области. Технические специалисты оператора на протяжении года тестировали базовые станции в лабораториях Омска и Нижнего Новгорода.

Напомним, что испытания подтвердили соответствие уровней передачи сигнала расчетным, продемонстрировали требуемое качество мобильного голосового соединения и доступность услуг передачи данных телекоммуникационной сети, сопоставимые с решениями мировых лидеров отрасли.

Разработчиком аппаратной части БС выступает компания "БУЛАТ" (дочерняя компания "Ростелекома"), программное обеспечение разработало ООО "Новые телеком решения" ("НТР"). Производство опытной партии было запущено в апреле 2024 года на площадке НПО "Российские телекоммуникационные технологии" ("НПО РТТ").

Алексей Сапунов, заместитель президента "Ростелекома":

"Разработка отечественной базовой станции — важная часть государственной программы по цифровизации экономики. Мы последовательно и целенаправленно движемся по этому пути. Базовые станции, успешно прошедшие полевые испытания на реальном участке технической инфраструктуры, уже переведены в коммерческую эксплуатацию и получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), налажено серийное производство. Это наш значимый вклад в ускоренное укрепление технологического суверенитета страны".

Алексей Дмитриев, технический директор Т2:

"Запуск первых базовых станций отечественного производства — очередной шаг в реализации нашей общей стратегии по импортозамещению. Нам было важно соблюсти требования регулятора и обеспечить совместное использование сети с другими мобильными операторами. Благодаря этому наши коллеги по рынку также будут сохранять стабильное качество связи на местах. Успешное тестирование оборудования показывает, что мы полностью готовы к запуску базовых станций в следующих на очереди регионах".

Александр Комаров, генеральный директор компании "БУЛАТ":

"Запуск первых 20 базовых станций "Булата" в коммерческую эксплуатацию — это важный этап для проекта по разработке базовых станций и всей нашей компании. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с ключевыми заказчиками и технологическими партнерами. Мы стремимся к тому, чтобы наше оборудование обеспечивало надежную связь, соответствующую самым современным мировым стандартам. И намерены дальше развивать наш продукт с учетом реального опыта эксплуатации оборудования на сети".

Базовая станция "БУЛАТ" — гибкое и продвинутое решение для построения мобильной сети. Предназначена для применения в сетях связи общего пользования в составе системы базовых станций стандарта LTE-Advanced, а также в сети подвижной радиосвязи GSM в диапазоне частот 1800 МГц. БС компании "БУЛАТ" прошли все необходимые процедуры технической оценки и в декабре 2024 года получили статус ТОРП. Данный статус подтверждает, что оборудование соответствует стандартам и требованиям, предъявляемым к отечественным решениям.

¹ Технология MOCN (Multi-Operator Core Network) позволяет нескольким операторам мобильной связи использовать единую инфраструктуру сети радиодоступа. Основная идея данной технологии — совместное использование сети радиодоступа между двумя и более операторами. При этом все операторы совместно используют весь ресурс базовой станции одновременно, включая радиочастотный спектр.