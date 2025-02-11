Китайские смартфоны оказались лидерами продаж в Самаре в 2024 году

11.02.2025 17:33 Читали 6

Самыми популярными брендами смартфонов среди самарцев остаются Apple, Samsung и Xiaomi. При этом лидерами роста продаж в 2024 году стали китайские бренды — Infinix, TECNO и HUAWEI. Об этом сообщили эксперты Авито, которые проанализировали годовую динамику продаж смартфонов в Самаре.

По итогам прошлого года продажи новых смартфонов на Авито в Самаре выросли на 30% по сравнению с 2023 годом. При этом их доля продаж на площадке выросла с 19% до 24% — пользователи все чаще покупают на Авито именно новые гаджеты.

На первом месте по объему продаж в Самаре — Apple с долей 65%. Гаджеты этого бренда в ресейле в среднем покупали за 30 000 рублей, а новые — за 73 000 рублей. Второе место занимает его главный конкурент Samsung — на смартфоны этого бренда пришлось 11% продаж. В среднем их покупали за 15 000 рублей "с рук" и за 48 000 рублей новые.

Тройку лидеров замыкает Xiaomi с долей 10%. Смартфоны этой марки в 2024 году в среднем стоили 8 000 рублей в ресейле и 22 000 рублей в новом состоянии. За ней следует HONOR — на этот бренд пришлось 3% продаж. В среднем эти смартфоны "с рук" покупали за 6 000 рублей, новые — за 20 000 рублей. В топ-5 также вошел бренд HUAWEI с долей 2%. Гаджеты этой марки покупали за 20 000 рублей в ресейле и за 73 000 рублей — в новом состоянии.

"Мы видим, что два ключевых тренда в 2024 году — это увеличение доли новых устройств на Авито и усиление позиций китайских брендов, которые продолжают уверенно наращивать темпы роста. Однако интерес к покупке и продаже гаджетов "с рук" остается стабильно высоким и активно реализуется в таких программах как выкуп смартфонов партнерами Авито у частных продавцов. По итогам 2024 года число сделок с использованием этого инструмента выросло в шесть раз", — прокомментировал Павел Комаров, руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в Авито.

По росту продаж лидируют китайские бренды — так, продажи смартфонов Infinix выросли в 3 раза. В ресейле их в среднем покупали за 9 000 рублей, в новом состоянии — за 12 000 рублей. На втором месте — TECNO с ростом продаж на 66%. Средняя стоимость таких смартфонов "с рук" составила 8 000 рублей, новых — 10 000 рублей. Также в топ-3 вошли гаджеты от HUAWEI с ростом на 25%. Замыкают пятерку лидеров Google и Apple с ростом продаж на 9% и 10% соответственно.

Самые высокие средние цены на смартфоны в 2024 году зафиксированы в Москве (39 000 рублей). На втором месте — Симферополь (38 000 рублей), на третьем месте идет Ростов-на-Дону. Там смартфон можно было приобрести в среднем за 37 000 рублей. Самые доступные средние цены аналитики зафиксировали в Карелии (21 000 рублей), Архангельске (22 000 рублей) и в Смоленске (25 000 рублей).

Лидером по росту продаж новых смартфонов стал Калининград — по сравнению с 2023 годом число приобретенных гаджетов выросло в два раза. На 69% выросли продажи в Магнитогорске и Перми, а на 61% — в Красноярске. Также на 53% чаще новые смартфоны покупали в Екатеринбурге.

Специалисты Авито также позаботились о том, чтобы продать старый смартфон перед покупкой нового было максимально быстро и просто. Платформа развивает программу выкупа смартфонов у частных продавцов с октября 2022 года. Сейчас сервис доступен пользователям уже более чем в 100 городах России. С помощью выкупа пользователи могут быстро и безопасно продать свой смартфон партнеру Авито, не прикладывая усилий для общения с потенциальными покупателями и самостоятельной продажи товара. А партнеры Авито получают б/у гаджеты, которые, после предпродажной подготовки, смогут реализовать.